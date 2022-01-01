Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Центратор наружный звенный ЦЗН-159
Найти аналог
Центраторы для сварки труб
    Центратор наружный звенный ЦЗН-159
    Арт. 715231
    Центратор наружный звенный ЦЗН-159
    Центратор наружный звенный ЦЗН-159
      Центратор наружный звенный ЦЗН-159
      Центратор наружный звенный ЦЗН-159

      Центратор наружный звенный ЦЗН-159

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 715231

      Характеристики

      Производитель
      		Сфера
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. диаметр труб, мм
      		159
      Вес, кг
      		5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Центратор наружный звенный Сфера ЦЗН-159 СВ000001825 предназначен для центровки торцов труб перед сваркой стыков.

        Преимущества

        • Замыкающие звенья имеют крюки и винтовой зажим, посредством которого уменьшается внутренний радиус центратора, что приводит к совпадению внешних поверхностей свариваемых труб
        • Простота эксплуатации и легкость конструкции делает данную линейку центраторов незаменимой при монтаже и ремонте трубопроводов в полевых условиях