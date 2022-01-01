Центратор наружный звенный ЦЗН-159
Арт. 715231
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. диаметр труб, мм
|159
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Вес, кг
|5
Преимущества
- Замыкающие звенья имеют крюки и винтовой зажим, посредством которого уменьшается внутренний радиус центратора, что приводит к совпадению внешних поверхностей свариваемых труб
- Простота эксплуатации и легкость конструкции делает данную линейку центраторов незаменимой при монтаже и ремонте трубопроводов в полевых условиях