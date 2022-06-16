Цепь Huter C1 (для BS-40/ELS2000)
Арт. О00000013054
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Длина шины, дюйм
|16
|
Длина шины, см
|40
- Цепь С1 Huter предназначена для использования с бензопилами. Профессиональный режущий инструмент обладает высокой производительностью. Режущие зубья изготовлены из специальной стали. В основном применяется для бытовых работ: подрезки сучьев в саду, небольшого ремонта, пиления дров для камина. Не следует забывать, что для нормальной работы цепи и увеличения срока эксплуатации ее необходимо постоянно смазывать.