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Цепь Huter C1 (для BS-40/ELS2000)
5.0
2
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Цепи для бензопил
    Цепь Huter C1 (для BS-40/ELS2000)
    Арт. О00000013054
    5.0
    2
    Цепь Huter C1 (для BS-40/ELS2000)
    Цепь Huter C1 (для BS-40/ELS2000)
      Цепь Huter C1 (для BS-40/ELS2000)
      Цепь Huter C1 (для BS-40/ELS2000)

      Цепь Huter C1 (для BS-40/ELS2000)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013054
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		16
      Длина шины, см
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Цепь С1 Huter предназначена для использования с бензопилами. Профессиональный режущий инструмент обладает высокой производительностью. Режущие зубья изготовлены из специальной стали. В основном применяется для бытовых работ: подрезки сучьев в саду, небольшого ремонта, пиления дров для камина. Не следует забывать, что для нормальной работы цепи и увеличения срока эксплуатации ее необходимо постоянно смазывать.