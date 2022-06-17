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Цепь Huter C4 (для BS-52)
5.0
2
Найти аналог
Цепи для бензопил
    Цепь Huter C4 (для BS-52)
    Арт. О00000013084
    5.0
    2
    Цепь Huter C4 (для BS-52)
    Цепь Huter C4 (для BS-52)
    Цепь Huter C4 (для BS-52)
      Цепь Huter C4 (для BS-52)
      Цепь Huter C4 (для BS-52)
      Цепь Huter C4 (для BS-52)

      Цепь Huter C4 (для BS-52)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013084
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		20
      Длина шины, см
      		50.8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Цепь С4 Huter предназначена для использования с бензопилами. Профессиональный режущий инструмент обладает высокой производительностью. Режущие зубья изготовлены из специальной стали. В основном применяется для бытовых работ: подрезки сучьев в саду, небольшого ремонта, пиления дров для камина. Не следует забывать, что для нормальной работы цепи и увеличения срока эксплуатации ее необходимо постоянно смазывать.