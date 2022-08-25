Цепь Carlton N1C-BL-53C 14 3/8 1,3 (блистер)

Цепь в блистере 14" 3/8" 1,3, CARLTON, N1C-BL-53C – изделие для бытового применения с рабочим зубом «долото» без фиксатора глубины распила. Имеет шаг 3/8" и протяженность 14", в которых содержится 53 звена. Направляющее звено толщиной 1,3мм. Цепь упакована в блистер. Материал всех ведущих звеньев (режущего, соединительного и ограничительного) – прочный специальный стальной сплав, известный своей прочностью и износостойкостью, высоким сопротивлением и пластичностью при любой погоде, независимо от температуры среды. Рабочие звенья, покрытые твердым хромом, максимально упрочняют режущую кромку и поддерживают её остроту, чем отличаются от звеньев с другим покрытием. Цепь отлично заточена и готова к эксплуатации. Все звенья цепи, аналогично рессорам автомобиля, проходят обработку дробеструйным способом. Он заключается в бомбардировке поверхности дробью (круглыми мелкими частицами), что повышает сопротивление металла к растяжению и разрыву. Для уменьшения износа все заклепки цепи в процессе сборки проходят гипоидную смазку, чтобы увеличить её рабочий ресурс.

Преимущества