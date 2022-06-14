Цепь Champion 76051 (кольцо) 3/8" -1,1мм-52(SG)
Арт. X18813265
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Длина шины, дюйм
|14
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Шаг цепи, дюйм
|0.375
- Цепь пильная Champion 3/8"-1.1mm-52 (SG) с узкой шириной пропила для легких бытовых пил.
Преимущества:
- Подходит для электропил: MAKITA UC3520A
- Пониженная вибрация и отдача при пилении
- Рекомендуется для непрофессиональных электрических пил и легких непрофессиональных пил с бензиновыми двигателями с рабочим объемом до 35 см3 и с направляющими шинами длиной от 12” до 16” (30 - 40 см)
- Уникальная система смазки снижает трение и общий износ цепи