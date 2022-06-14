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Цепь Champion 76051 (кольцо) 3/8" -1,1мм-52(SG)
5.0
3
480 ₽
760 ₽
Цепи для бензопил
    Цепь Champion 76051 (кольцо) 3/8" -1,1мм-52(SG)
    Арт. X18813265
    5.0
    3
    Цепь Champion 76051 (кольцо) 3/8" -1,1мм-52(SG)

      Цепь Champion 76051 (кольцо) 3/8" -1,1мм-52(SG)

      • -280 ₽
      480 ₽
      760 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X18813265
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Длина шины, дюйм
      		14
      Шаг цепи, дюйм
      		0.375
      Все характеристики
      • -280 ₽
      480 ₽
      760 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Цепь пильная Champion 3/8"-1.1mm-52 (SG) с узкой шириной пропила для легких бытовых пил.

        Преимущества:

        • Подходит для электропил: MAKITA UC3520A
        • Пониженная вибрация и отдача при пилении
        • Рекомендуется для непрофессиональных электрических пил и легких непрофессиональных пил с бензиновыми двигателями с рабочим объемом до 35 см3 и с направляющими шинами длиной от 12” до 16” (30 - 40 см)
        • Уникальная система смазки снижает трение и общий износ цепи