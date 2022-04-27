Цепь (кольцо) Oregon 0,325 1,5мм, 20 Super-Chisel 21LPX064E
Арт. X18813354
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|США
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Шаг цепи, дюйм
|0.325
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Ширина паза, мм
|1.5
- Профессиональная пильная цепь. Цепь Super-Chisel Oregon 21LPX064E, отлично подходит для электрических и бензиновых пил, с рабочим объемом двигателя от 35 см3 до 55 см3.
Преимущества
- Режущие звенья с покрытием хрома и воронение
- Чизельный резец (острая боковая грань)
- Угол заточки 25 °
- высокая производительность
- Пильная цепь Oregon 21LPX064E подходит на следующие модели пил: ПП 2, HUSQVARNA 254/257/357/359, SHINDAIWA 452, OLEO MAC 956, для цепных электропил Rebir KZ(1) (3) -350/400 (E), (R)
- Аналог цепи Stihl 36280000064, Stihl 36380000064 и Husqvarna 5018404-64