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Цепь (кольцо) Oregon 0,325 1,5мм, 20 Super-Chisel 21LPX064E
5.0
2
956 ₽
1 100 ₽
Цепи для бензопил
    Цепь (кольцо) Oregon 0,325 1,5мм, 20 Super-Chisel 21LPX064E
    Арт. X18813354
    5.0
    2
    Цепь (кольцо) Oregon 0,325 1,5мм, 20 Super-Chisel 21LPX064E

      Цепь (кольцо) Oregon 0,325 1,5мм, 20 Super-Chisel 21LPX064E

      • -144 ₽
      956 ₽
      1 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X18813354
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Oregon
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		США
      Шаг цепи, дюйм
      		0.325
      Ширина паза, мм
      		1.5
      Все характеристики
      • -144 ₽
      956 ₽
      1 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Профессиональная пильная цепь. Цепь Super-Chisel Oregon 21LPX064E, отлично подходит для электрических и бензиновых пил, с рабочим объемом двигателя от 35 см3 до 55 см3

        Преимущества

        • Режущие звенья с покрытием хрома и воронение
        • Чизельный резец (острая боковая грань)
        • Угол заточки 25 °
        • высокая производительность
        • Пильная цепь Oregon 21LPX064E подходит на следующие модели пил: ПП 2, HUSQVARNA 254/257/357/359, SHINDAIWA 452, OLEO MAC 956, для цепных электропил Rebir KZ(1) (3) -350/400 (E), (R)
        • Аналог цепи Stihl 36280000064, Stihl 36380000064 и Husqvarna 5018404-64