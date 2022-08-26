Преимущества

Надежность

Износостойкость

Цепь Makita 531492652 применяется в работе с цепными пилами Makita UC3530 А, DCS34, 4610, 3410, 3410 TH, 3500. Режущий инструмент для заготовки древесины, распиловки брёвен, работы в саду обладает высокой производительностью. Режущие зубья изготовлены из специальной стали, их геометрия позволяет делать мягкий, ровный и чистый срез. Достоинством цепи также является низкий уровень шума. Не следует забывать, что для нормальной работы цепи и увеличения срока эксплуатации ее необходимо постоянно смазывать.