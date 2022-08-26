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Цепь Makita 531492652
4.0
1
Найти аналог
Цепи для бензопил
    Цепь Makita 531492652
    Арт. X18813232
    4.0
    1
    Цепь Makita 531492652

      Цепь Makita 531492652

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X18813232
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Цепь Makita 531492652 применяется в работе с цепными пилами Makita UC3530 А, DCS34, 4610, 3410, 3410 TH, 3500. Режущий инструмент для заготовки древесины, распиловки брёвен, работы в саду обладает высокой производительностью. Режущие зубья изготовлены из специальной стали, их геометрия позволяет делать мягкий, ровный и чистый срез. Достоинством цепи также является низкий уровень шума. Не следует забывать, что для нормальной работы цепи и увеличения срока эксплуатации ее необходимо постоянно смазывать.

        Преимущества

        • Надежность
        • Износостойкость