Цепь OREGON 0.325 1.5мм 21LPX066E

Преимущества

Износостойкость

Надежность

Цепь Micro-Chisel Oregon 21LPX066E отлично подходит для пил с рабочим объемом двигателя от 35 смдо 60 см. Углы режущих звеньев имеют прямоугольные боковые грани, что способствует высокой производительности. Материал цепи делает ее до 125% прочнее, чем из обычных сплавов. Наличие амортизаторов снижает отдачу. На верхней грани расположена указательная риска, облегчающая заточку. Конструкция цепи позволяет на 25 % снизить отдачу. Соединительные звенья Lubrilink и отверстия на хвостовике Lubriwel помогают сохранить масло и равномерно распределить его по всей шине.