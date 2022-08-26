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Цепь OREGON 0.325 1.5мм 21LPX066E
5.0
1
Найти аналог
Цепи для бензопил
    Цепь OREGON 0.325 1.5мм 21LPX066E
    Арт. X18813234
    5.0
    1
    Цепь OREGON 0.325 1.5мм 21LPX066E

      Цепь OREGON 0.325 1.5мм 21LPX066E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X18813234
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Oregon
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Цепь Micro-Chisel Oregon 21LPX066E отлично подходит для пил с рабочим объемом двигателя от 35 см3 до 60 см3. Углы режущих звеньев имеют прямоугольные боковые грани, что способствует высокой производительности. Материал цепи делает ее до 125% прочнее, чем из обычных сплавов. Наличие амортизаторов снижает отдачу. На верхней грани расположена указательная риска, облегчающая заточку. Конструкция цепи позволяет на 25 % снизить отдачу. Соединительные звенья Lubrilink и отверстия на хвостовике Lubriwel помогают сохранить масло и равномерно распределить его по всей шине.

        Преимущества

        • Износостойкость
        • Надежность