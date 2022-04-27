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Цепь Oregon 20 Super-Chisel 22LPX062E 0,325 1,6 мм
5.0
2
1 070 ₽
Цепи для бензопил
    Цепь Oregon 20 Super-Chisel 22LPX062E 0,325 1,6 мм
    Арт. X18813356
    5.0
    2
    Цепь Oregon 20 Super-Chisel 22LPX062E 0,325 1,6 мм
    Цепь Oregon 20 Super-Chisel 22LPX062E 0,325 1,6 мм
      Цепь Oregon 20 Super-Chisel 22LPX062E 0,325 1,6 мм
      Цепь Oregon 20 Super-Chisel 22LPX062E 0,325 1,6 мм

      Цепь Oregon 20 Super-Chisel 22LPX062E 0,325 1,6 мм

      1 070 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X18813356
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Oregon
      Страна производства
      		Канада
      Родина бренда
      		США
      Шаг цепи, дюйм
      		0.325
      Ширина паза, мм
      		1.6
      Все характеристики
      1 070 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Цепь Oregon 22LPX062E отлично подходит для пил с рабочим объемом двигателя от 35 см3 до 60 см3. Углы режущих звеньев имеют прямоугольные боковые грани, что способствует высокой производительности.

        Преимущества

        • Пильная цепь Oregon 22LPX062E подходит на следующие модели пил: STIHL MS250, MS251, MS230, MS231, MS271, MS280