Цепь Oregon 20 Super-Chisel 22LPX062E 0,325 1,6 мм
Арт. X18813356
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Канада
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Родина бренда
|США
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Шаг цепи, дюйм
|0.325
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Ширина паза, мм
|1.6
- Цепь Oregon 22LPX062E отлично подходит для пил с рабочим объемом двигателя от 35 см3 до 60 см3. Углы режущих звеньев имеют прямоугольные боковые грани, что способствует высокой производительности.
Преимущества
- Пильная цепь Oregon 22LPX062E подходит на следующие модели пил: STIHL MS250, MS251, MS230, MS231, MS271, MS280