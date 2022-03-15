Низкопрофильная цепь Oregon 91VXL050E (3/8", 1,3 мм)
Арт. X18813235
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|США
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Шаг цепи, дюйм
|0.375
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Ширина паза, мм
|1.3
- Низкопрофильная цепь, обладающая улучшенными рабочими характеристиками, идеально подходит для профессиональных пользователей пил с цепями малого веса при промышленных видах работ, например, при подрезке деревьев и обрезке ветвей. Высокопроизводительная цепь для профессионалов использующих пилы в коммерческих целях.
Преимущества:
- Long Cutter увеличенный на 33% режущий зуб
- Воронение и химическая закалка для большей прочности и производительности (синий зуб)
- Ограничители глубины пропила клиновидной формы уменьшают отдачу пил
- Конструкция цепи с системой гашения вибраций Vibe-Ban снижает вибрации на рукоятках на 25% и более
- Соединительные звенья с системой Lubrilink помогают сохранить масло в тех местах на цепи, где оно требуется
- Отверстия Lubriwel в ведущих звеньях цепи помогают распределять масло по всей длине паза направляющей шины
- Рекомендуется для легких пил с бензиновыми двигателями, с направляющими шинами длиной от 12” до 16” (30 - 40 см)
- Подходит на следующие модели пил: STIHL MS 180, 181, 200, 250/ PARTNER 1535EL, 1540EL, 1640EL, ES2200, 1835,1840, 371, 391, 542