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Низкопрофильная цепь Oregon 91VXL050E (3/8", 1,3 мм)
5.0
2
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Цепи для бензопил
    Низкопрофильная цепь Oregon 91VXL050E (3/8", 1,3 мм)
    Арт. X18813235
    5.0
    2
    Низкопрофильная цепь Oregon 91VXL050E (3/8", 1,3 мм)

      Низкопрофильная цепь Oregon 91VXL050E (3/8", 1,3 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X18813235
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Oregon
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		США
      Шаг цепи, дюйм
      		0.375
      Ширина паза, мм
      		1.3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Низкопрофильная цепь, обладающая улучшенными рабочими характеристиками, идеально подходит для профессиональных пользователей пил с цепями малого веса при промышленных видах работ, например, при подрезке деревьев и обрезке ветвей. Высокопроизводительная цепь для профессионалов использующих пилы в коммерческих целях.

        Преимущества:

        • Long Cutter увеличенный на 33% режущий зуб
        • Воронение и химическая закалка для большей прочности и производительности (синий зуб)
        • Ограничители глубины пропила клиновидной формы уменьшают отдачу пил
        • Конструкция цепи с системой гашения вибраций Vibe-Ban снижает вибрации на рукоятках на 25% и более
        • Соединительные звенья с системой Lubrilink помогают сохранить масло в тех местах на цепи, где оно требуется
        • Отверстия Lubriwel в ведущих звеньях цепи помогают распределять масло по всей длине паза направляющей шины
        • Рекомендуется для легких пил с бензиновыми двигателями, с направляющими шинами длиной от 12” до 16” (30 - 40 см)
        • Подходит на следующие модели пил: STIHL MS 180, 181, 200, 250/ PARTNER 1535EL, 1540EL, 1640EL, ES2200, 1835,1840, 371, 391, 542