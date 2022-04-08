Низкопрофильная пильная цепь Oregon XTRAG 91P055ER (3/8", 1,3 мм)

Цепь Xtraguard Oregon 91P055ER отлично подходит для непрофессиональных бензо и электропил с длиной направляющих от 12" до 16" (30-40 см) и рабочим объемом до 35 см3. Материал цепи делает ее до 125% прочнее, чем из обычных сплавов. Наличие ограничителей глубины пропила в форме клина снижает отдачу. Звенья обладают высокими режущими свойствами благодаря чизельной фаске и боковой грани с двойным рабочим углом.