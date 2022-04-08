Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Низкопрофильная пильная цепь Oregon XTRAG 91P055ER (3/8", 1,3 мм)
5.0
2
Найти аналог
Цепи для бензопил
    Низкопрофильная пильная цепь Oregon XTRAG 91P055ER (3/8", 1,3 мм)
    Арт. X18813326
    5.0
    2
    Низкопрофильная пильная цепь Oregon XTRAG 91P055ER (3/8", 1,3 мм)
    Низкопрофильная пильная цепь Oregon XTRAG 91P055ER (3/8", 1,3 мм)
      Низкопрофильная пильная цепь Oregon XTRAG 91P055ER (3/8", 1,3 мм)
      Низкопрофильная пильная цепь Oregon XTRAG 91P055ER (3/8", 1,3 мм)

      Низкопрофильная пильная цепь Oregon XTRAG 91P055ER (3/8", 1,3 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X18813326
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Oregon
      Шаг цепи, дюйм
      		0.375
      Ширина паза, мм
      		1.3
      Количество звеньев, шт
      		55
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Цепь Xtraguard Oregon 91P055ER отлично подходит для непрофессиональных бензо и электропил с длиной направляющих от 12" до 16" (30-40 см) и рабочим объемом до 35 см3. Материал цепи делает ее до 125% прочнее, чем из обычных сплавов. Наличие ограничителей глубины пропила в форме клина снижает отдачу. Звенья обладают высокими режущими свойствами благодаря чизельной фаске и боковой грани с двойным рабочим углом.