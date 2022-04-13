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Пильная цепь Oregon 75LPX060E (3/8", 1,6 мм)
5.0
3
734 ₽
970 ₽
Цепи для бензопил
    Пильная цепь Oregon 75LPX060E (3/8", 1,6 мм)
    Арт. X18813306
    5.0
    3
    Пильная цепь Oregon 75LPX060E (3/8", 1,6 мм)

      Пильная цепь Oregon 75LPX060E (3/8", 1,6 мм)

      • -236 ₽
      734 ₽
      970 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X18813306
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Oregon
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Шаг цепи, дюйм
      		0.375
      Ширина паза, мм
      		1.6
      Все характеристики
      • -236 ₽
      734 ₽
      970 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Профессиональная чизельная цепь для высокопроизводительного пиления.

        Преимущества

        • Чизельные режущие звенья с прямоугольными боковыми гранями обладают максимальной производительностью
        • Ограничители глубины пропила клиновидной формы уменьшают отдачу
        • Конструкция цепи с системой гашения вибрации Vibe-Ban
        • Узел гашения вибрации снижает вибрацию на рукоятках пилы на 30%
        • Соединительные звенья с системой LubriLink помогают сохранить масло в тех местах цепи, где оно требуется
        • Звенья с полостями для масла удерживают масло на цепи более продолжительное время
        • Указательная риска на верхней грани упрощает выполнение точной заточки
        • Рекомендуется для пил с рабочим объемом двигателей от 50 до 100см/куб
        • Затачивается напильником d= 7/32" ( 5,5мм) или абразивным диском толщиной 4,7мм