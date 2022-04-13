Пильная цепь Oregon 75LPX060E (3/8", 1,6 мм)
Арт. X18813306
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Шаг цепи, дюйм
|0.375
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Ширина паза, мм
|1.6
- Профессиональная чизельная цепь для высокопроизводительного пиления.
Преимущества
- Чизельные режущие звенья с прямоугольными боковыми гранями обладают максимальной производительностью
- Ограничители глубины пропила клиновидной формы уменьшают отдачу
- Конструкция цепи с системой гашения вибрации Vibe-Ban
- Узел гашения вибрации снижает вибрацию на рукоятках пилы на 30%
- Соединительные звенья с системой LubriLink помогают сохранить масло в тех местах цепи, где оно требуется
- Звенья с полостями для масла удерживают масло на цепи более продолжительное время
- Указательная риска на верхней грани упрощает выполнение точной заточки
- Рекомендуется для пил с рабочим объемом двигателей от 50 до 100см/куб
- Затачивается напильником d= 7/32" ( 5,5мм) или абразивным диском толщиной 4,7мм