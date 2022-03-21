Пильная цепь Oregon 3/8 MC SEMI CHISEL M91VXL050CR
Арт. X18813289
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|США
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Длина шины, дюйм
|14
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Длина шины, см
|35
- Многоцелевая, для сложных абразивных условий. Для пиления грязной и мерзлой древесины, деревьев покрытых мхом, горевшего леса, пропитанных железнодорожных шпал. Для работы вблизи корней и грунта, на площадках при строительстве и реконструкции, в экстренных случаях при пожаре или аварийно-спасательных работах.
Преимущества:
- Увеличенный на 33% режущий зуб
- Х- образная заточка
- Запатентованный, на 125% более прочный сплав
- Воронение и химическая закалка
- Тройное покрытие хромом
- Увеличенный межзаточной интервал
- Низкая отдача
- Сниженная на 25% вибрация
- Высокая производительность
- Предварительная заводская смазка
- Экономит время
- Не требует заточки в условиях мастерской