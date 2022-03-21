Пильная цепь Oregon 3/8 MC SEMI CHISEL M91VXL050CR

Преимущества:

Увеличенный на 33% режущий зуб

Х- образная заточка

Запатентованный, на 125% более прочный сплав

Воронение и химическая закалка

Тройное покрытие хромом

Увеличенный межзаточной интервал

Низкая отдача

Сниженная на 25% вибрация

Высокая производительность

Предварительная заводская смазка

Экономит время

Не требует заточки в условиях мастерской

Многоцелевая, для сложных абразивных условий. Для пиления грязной и мерзлой древесины, деревьев покрытых мхом, горевшего леса, пропитанных железнодорожных шпал. Для работы вблизи корней и грунта, на площадках при строительстве и реконструкции, в экстренных случаях при пожаре или аварийно-спасательных работах.