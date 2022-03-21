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Пильная цепь Oregon 3/8 MC SEMI CHISEL M91VXL050CR
5.0
2
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Цепи для бензопил
    Пильная цепь Oregon 3/8 MC SEMI CHISEL M91VXL050CR
    Арт. X18813289
    5.0
    2
    Пильная цепь Oregon 3/8 MC SEMI CHISEL M91VXL050CR
    Пильная цепь Oregon 3/8 MC SEMI CHISEL M91VXL050CR
      Пильная цепь Oregon 3/8 MC SEMI CHISEL M91VXL050CR
      Пильная цепь Oregon 3/8 MC SEMI CHISEL M91VXL050CR

      Пильная цепь Oregon 3/8 MC SEMI CHISEL M91VXL050CR

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X18813289
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Oregon
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		США
      Длина шины, дюйм
      		14
      Длина шины, см
      		35
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Многоцелевая, для сложных абразивных условий. Для пиления грязной и мерзлой древесины, деревьев покрытых мхом, горевшего леса, пропитанных железнодорожных шпал. Для работы вблизи корней и грунта, на площадках при строительстве и реконструкции, в экстренных случаях при пожаре или аварийно-спасательных работах.

        Преимущества:

        • Увеличенный на 33% режущий зуб
        • Х- образная заточка
        • Запатентованный, на 125% более прочный сплав
        • Воронение и химическая закалка
        • Тройное покрытие хромом
        • Увеличенный межзаточной интервал
        • Низкая отдача
        • Сниженная на 25% вибрация
        • Высокая производительность
        • Предварительная заводская смазка
        • Экономит время
        • Не требует заточки в условиях мастерской