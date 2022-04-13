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Пильная цепь Oregon M91VXL055CR
4.5
2
705 ₽
Цепи для бензопил
    Пильная цепь Oregon M91VXL055CR
    Арт. X18813325
    4.5
    2
    Пильная цепь Oregon M91VXL055CR
    Пильная цепь Oregon M91VXL055CR
    Пильная цепь Oregon M91VXL055CR
      Пильная цепь Oregon M91VXL055CR
      Пильная цепь Oregon M91VXL055CR
      Пильная цепь Oregon M91VXL055CR

      Пильная цепь Oregon M91VXL055CR

      705 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X18813325
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Oregon
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		США
      Длина шины, дюйм
      		16
      Длина шины, см
      		40
      Все характеристики
      705 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Цепь МУЛЬТИКАТ Oregon M91VXL055CR может устанавливаться на многие цепные пилы. Подходит для использования в сложных абразивных условиях. Отлично справляется с пилением грязной древесины после трелевки, железнодорожных шпал, а также мерзлой и горевшей древесины. Режущие зубья пилы закалены и усилены тройным покрытием хрома, благодаря чему дольше не нуждаются в заточке.