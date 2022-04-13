Пильная цепь Oregon M91VXL055CR

Цепь МУЛЬТИКАТ Oregon M91VXL055CR может устанавливаться на многие цепные пилы. Подходит для использования в сложных абразивных условиях. Отлично справляется с пилением грязной древесины после трелевки, железнодорожных шпал, а также мерзлой и горевшей древесины. Режущие зубья пилы закалены и усилены тройным покрытием хрома, благодаря чему дольше не нуждаются в заточке.