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Цепь Oregon 91VXL056E 3/8" VXL-56-1.3мм
5.0
1
799 ₽
1 050 ₽
Цепи для бензопил
    Цепь Oregon 91VXL056E 3/8" VXL-56-1.3мм
    Арт. X18813170
    5.0
    1
    Цепь Oregon 91VXL056E 3/8" VXL-56-1.3мм
    Цепь Oregon 91VXL056E 3/8" VXL-56-1.3мм
    Цепь Oregon 91VXL056E 3/8" VXL-56-1.3мм
    Цепь Oregon 91VXL056E 3/8" VXL-56-1.3мм
    Цепь Oregon 91VXL056E 3/8" VXL-56-1.3мм
      Цепь Oregon 91VXL056E 3/8" VXL-56-1.3мм
      Цепь Oregon 91VXL056E 3/8" VXL-56-1.3мм
      Цепь Oregon 91VXL056E 3/8" VXL-56-1.3мм
      Цепь Oregon 91VXL056E 3/8" VXL-56-1.3мм
      Цепь Oregon 91VXL056E 3/8" VXL-56-1.3мм

      Цепь Oregon 91VXL056E 3/8" VXL-56-1.3мм

      • -251 ₽
      799 ₽
      1 050 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X18813170
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Oregon
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		США
      Шаг цепи, дюйм
      		0.375
      Ширина паза, мм
      		1.3
      Все характеристики
      • -251 ₽
      799 ₽
      1 050 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Цепь низкопрофильная Oregon 91VXL056E отлично подходит для легких профессиональных бензопил с длиной направляющих от 12" до 16" (30-40 см) для выполнения промышленных работ. Материал цепи делает ее до 125% прочнее, чем из обычных сплавов. Наличие ограничителей глубины пропила в форме клина снижает отдачу. Соединительные звенья Lubrilink и отверстия на хвостовике Lubriwel помогают сохранить масло и равномерно распределить его по всей шине. Конструкция цепи имеет систему гашения вибраций, что позволяет снизить ее на 25%.