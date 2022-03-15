Цепь Oregon 91VXL056E 3/8" VXL-56-1.3мм

Цепь низкопрофильная Oregon 91VXL056E отлично подходит для легких профессиональных бензопил с длиной направляющих от 12" до 16" (30-40 см) для выполнения промышленных работ. Материал цепи делает ее до 125% прочнее, чем из обычных сплавов. Наличие ограничителей глубины пропила в форме клина снижает отдачу. Соединительные звенья Lubrilink и отверстия на хвостовике Lubriwel помогают сохранить масло и равномерно распределить его по всей шине. Конструкция цепи имеет систему гашения вибраций, что позволяет снизить ее на 25%.