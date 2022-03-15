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Цепь Oregon PS50E POWERSHARP
5.0
2
1 930 ₽
Цепи для бензопил
    Цепь Oregon PS50E POWERSHARP
    Арт. X18813134
    5.0
    2
    Цепь Oregon PS50E POWERSHARP
    Цепь Oregon PS50E POWERSHARP
    Цепь Oregon PS50E POWERSHARP
      Цепь Oregon PS50E POWERSHARP
      Цепь Oregon PS50E POWERSHARP
      Цепь Oregon PS50E POWERSHARP

      Цепь Oregon PS50E POWERSHARP

      1 930 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X18813134
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Oregon
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		США
      Длина шины, см
      		35
      Шаг цепи, дюйм
      		0.375
      Все характеристики
      1 930 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Пильная цепь OREGON POWERSHARP PS050E это комплектующее для бензопил, которое устанавливается на шину. При включении двигателя пилы, цепь осуществляет равномерное вращение вдоль паза шины, касаясь материала острой кромкой, и тем самым разрезая его. Благодаря своей конструкции, включающей плотное соединение звеньев с заточенными резцами, цепь OREGON POWERSHARP PS050E приобрела возможность быстрого, и при этом плавного пиления, вследствие чего образуется меньше стружки. Цепь оснащена системой Power-sharp, поэтому заточить пилу можно будет прямо во время работы. Для этого в комплекте прилагается точильный брусок, закрепляемый на пильной шине, и применяемый по мере необходимости заточки.

        Преимущества пильной цепи OREGON POWERSHARP PS050E:

        • Острая;
        • Долговечная;
        • Крепкая;
        • Эффективная;
        • Быстро и бережно пилит;
        • Не образует сора;
        • Легко затачивается.

        Комплектация:

        • Пильная цепь;
        • Абразивный брус;
        • Упаковка.