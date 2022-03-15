Цепь Oregon PS50E POWERSHARP

Пильная цепь OREGON POWERSHARP PS050E это комплектующее для бензопил, которое устанавливается на шину. При включении двигателя пилы, цепь осуществляет равномерное вращение вдоль паза шины, касаясь материала острой кромкой, и тем самым разрезая его. Благодаря своей конструкции, включающей плотное соединение звеньев с заточенными резцами, цепь OREGON POWERSHARP PS050E приобрела возможность быстрого, и при этом плавного пиления, вследствие чего образуется меньше стружки. Цепь оснащена системой Power-sharp, поэтому заточить пилу можно будет прямо во время работы. Для этого в комплекте прилагается точильный брусок, закрепляемый на пильной шине, и применяемый по мере необходимости заточки.

Преимущества пильной цепи OREGON POWERSHARP PS050E:

Острая;

Долговечная;

Крепкая;

Эффективная;

Быстро и бережно пилит;

Не образует сора;

Легко затачивается.

Комплектация: