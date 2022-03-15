Цепь Oregon PS50E POWERSHARP
Арт. X18813134
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|США
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Длина шины, см
|35
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Шаг цепи, дюйм
|0.375
Пильная цепь OREGON POWERSHARP PS050E это комплектующее для бензопил, которое устанавливается на шину. При включении двигателя пилы, цепь осуществляет равномерное вращение вдоль паза шины, касаясь материала острой кромкой, и тем самым разрезая его. Благодаря своей конструкции, включающей плотное соединение звеньев с заточенными резцами, цепь OREGON POWERSHARP PS050E приобрела возможность быстрого, и при этом плавного пиления, вследствие чего образуется меньше стружки. Цепь оснащена системой Power-sharp, поэтому заточить пилу можно будет прямо во время работы. Для этого в комплекте прилагается точильный брусок, закрепляемый на пильной шине, и применяемый по мере необходимости заточки.
Преимущества пильной цепи OREGON POWERSHARP PS050E:
- Острая;
- Долговечная;
- Крепкая;
- Эффективная;
- Быстро и бережно пилит;
- Не образует сора;
- Легко затачивается.
Комплектация:
- Пильная цепь;
- Абразивный брус;
- Упаковка.