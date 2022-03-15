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Цепь Patriot PG-C21BP-76 (0,325", 1,5 мм, 76 звеньев)
5.0
2
Найти аналог
Цепи для бензопил
    Цепь Patriot PG-C21BP-76 (0,325", 1,5 мм, 76 звеньев)
    Арт. X1881364
    5.0
    2
    Цепь Patriot PG-C21BP-76 (0,325", 1,5 мм, 76 звеньев)
    Цепь Patriot PG-C21BP-76 (0,325", 1,5 мм, 76 звеньев)
    Цепь Patriot PG-C21BP-76 (0,325", 1,5 мм, 76 звеньев)
      Цепь Patriot PG-C21BP-76 (0,325", 1,5 мм, 76 звеньев)
      Цепь Patriot PG-C21BP-76 (0,325", 1,5 мм, 76 звеньев)
      Цепь Patriot PG-C21BP-76 (0,325", 1,5 мм, 76 звеньев)

      Цепь Patriot PG-C21BP-76 (0,325", 1,5 мм, 76 звеньев)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1881364
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Длина шины, дюйм
      		20
      Длина шины, см
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Цепь PATRIOT PG-C21BP-76 используется в работе с цепными пилами Патриот. Применима для строительных работ и лесозаготовок. 

        Преимущества:

        • Цепь имеет невысокий уровень вибрации и небольшую отдачу, что делает работу комфортной и более безопасной
        • Высокопроизводительная цепь со стандартным профилем (под паз 1,5 мм) для пил средней мощности
        • Металл цепи проходит дополнительную термическую обработку для увеличения ресурса и придания прочности
        • Режущая поверхность зуба имеет риску для индикации критического уровня износа, при достижении которого, цепь необходимо заменить
        • Улучшенная система смазки цепи: отверстия и углубления в нижней части ведомого звена захватывают больше смазки, лучше распределяя ее по пазу направляющей шины