Цепь Patriot PG-C21BP-76 (0,325", 1,5 мм, 76 звеньев)
Арт. X1881364
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Длина шины, дюйм
|20
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Длина шины, см
|50
- Цепь PATRIOT PG-C21BP-76 используется в работе с цепными пилами Патриот. Применима для строительных работ и лесозаготовок.
Преимущества:
- Цепь имеет невысокий уровень вибрации и небольшую отдачу, что делает работу комфортной и более безопасной
- Высокопроизводительная цепь со стандартным профилем (под паз 1,5 мм) для пил средней мощности
- Металл цепи проходит дополнительную термическую обработку для увеличения ресурса и придания прочности
- Режущая поверхность зуба имеет риску для индикации критического уровня износа, при достижении которого, цепь необходимо заменить
- Улучшенная система смазки цепи: отверстия и углубления в нижней части ведомого звена захватывают больше смазки, лучше распределяя ее по пазу направляющей шины