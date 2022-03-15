Цепь Patriot PG-C21BP-76 (0,325", 1,5 мм, 76 звеньев)

Преимущества:

Цепь имеет невысокий уровень вибрации и небольшую отдачу, что делает работу комфортной и более безопасной

Высокопроизводительная цепь со стандартным профилем (под паз 1,5 мм) для пил средней мощности

Металл цепи проходит дополнительную термическую обработку для увеличения ресурса и придания прочности

Режущая поверхность зуба имеет риску для индикации критического уровня износа, при достижении которого, цепь необходимо заменить

Улучшенная система смазки цепи: отверстия и углубления в нижней части ведомого звена захватывают больше смазки, лучше распределяя ее по пазу направляющей шины

Цепь PATRIOT PG-C21BP-76 используется в работе с цепными пилами Патриот. Применима для строительных работ и лесозаготовок.