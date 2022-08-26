Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Цепь PATRIOT 3/8 1.3 44 звеньев PG-C91VS-44
5.0
1
Найти аналог
Цепи для бензопил
    Цепь PATRIOT 3/8 1.3 44 звеньев PG-C91VS-44
    Арт. X18813278
    5.0
    1
    Цепь PATRIOT 3/8 1.3 44 звеньев PG-C91VS-44

      Цепь PATRIOT 3/8 1.3 44 звеньев PG-C91VS-44

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X18813278
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Шаг цепи, дюйм
      		0.375
      Ширина паза, мм
      		1.3
      Количество звеньев, шт
      		44
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      •     Высококачественная цепь из современных материалов, небольшая отдача и увеличенная производительность. Металл цепи проходит дополнительную термическую обработку для увеличения ресурса и придания прочности. Режущая поверхность зуба имеет риску для индикации критического уровня износа при достижении которого цепь необходимо заменить. 

            Улучшенная система смазки цепи: отверстия и углубления в нижней части ведомого звена захватывают больше смазки, лучше распределяя ее по пазу направляющей шины. В результате, за счет лучшего скольжения снижается износ цепи и шины, увеличивается производительность пиления, снижается расход топлива.