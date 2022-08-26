Цепь PATRIOT 3/8 1.3 44 звеньев PG-C91VS-44
Арт. X18813278
Характеристики
|
Производитель
|
Шаг цепи, дюйм
|0.375
|
Ширина паза, мм
|1.3
|
Количество звеньев, шт
|44
Высококачественная цепь из современных материалов, небольшая отдача и увеличенная производительность. Металл цепи проходит дополнительную термическую обработку для увеличения ресурса и придания прочности. Режущая поверхность зуба имеет риску для индикации критического уровня износа при достижении которого цепь необходимо заменить.
Улучшенная система смазки цепи: отверстия и углубления в нижней части ведомого звена захватывают больше смазки, лучше распределяя ее по пазу направляющей шины. В результате, за счет лучшего скольжения снижается износ цепи и шины, увеличивается производительность пиления, снижается расход топлива.