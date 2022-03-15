Цепь PATRIOT PG-C91VS-52, 3/8", 1.3 мм, 52 звена
Арт. X1881360
Характеристики
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Производитель
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Длина шины, дюйм
|14
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Шаг цепи, дюйм
|0.375
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Ширина паза, мм
|1.3
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Количество звеньев, шт
|52
- Высококачественная цепь из современных материалов, небольшая отдача и увеличенная производительность. Металл цепи проходит дополнительную термическую обработку для увеличения ресурса и придания прочности. Режущая поверхность зуба имеет риску для индикации критического уровня износа, при достижении которого цепь необходимо заменить. Улучшенная система смазки цепи: отверстия и углубления в нижней части ведомого звена захватывают больше смазки, лучше распределяя ее по пазу направляющей шины. В результате, за счет лучшего скольжения, снижается износ цепи и шины, увеличивается производительность пиления, снижается расход топлива.
Преимущества
- Надежность
- Высокая износостойкость