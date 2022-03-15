Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Цепь PATRIOT PG-C91VS-52, 3/8", 1.3 мм, 52 звена
5.0
2
622 ₽
Цепи для бензопил
    Цепь PATRIOT PG-C91VS-52, 3/8", 1.3 мм, 52 звена
    Арт. X1881360
    5.0
    2
    Цепь PATRIOT PG-C91VS-52, 3/8", 1.3 мм, 52 звена

      Цепь PATRIOT PG-C91VS-52, 3/8", 1.3 мм, 52 звена

      622 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X1881360
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Длина шины, дюйм
      		14
      Шаг цепи, дюйм
      		0.375
      Ширина паза, мм
      		1.3
      Количество звеньев, шт
      		52
      Все характеристики
      622 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Высококачественная цепь из современных материалов, небольшая отдача и увеличенная производительность. Металл цепи проходит дополнительную термическую обработку для увеличения ресурса и придания прочности. Режущая поверхность зуба имеет риску для индикации критического уровня износа, при достижении которого цепь необходимо заменить. Улучшенная система смазки цепи: отверстия и углубления в нижней части ведомого звена захватывают больше смазки, лучше распределяя ее по пазу направляющей шины. В результате, за счет лучшего скольжения, снижается износ цепи и шины, увеличивается производительность пиления, снижается расход топлива.

        Преимущества

        • Надежность
        • Высокая износостойкость