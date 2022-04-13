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Пильная цепь Stihl 26RMC 36290000062 (0,325", 1,6 мм, 62 звена)
5.0
2
1 389 ₽
Цепи для бензопил
    Пильная цепь Stihl 26RMC 36290000062 (0,325", 1,6 мм, 62 звена)
    Арт. 77777X188124
    5.0
    2
    Пильная цепь Stihl 26RMC 36290000062 (0,325", 1,6 мм, 62 звена)
    Пильная цепь Stihl 26RMC 36290000062 (0,325", 1,6 мм, 62 звена)
      Пильная цепь Stihl 26RMC 36290000062 (0,325", 1,6 мм, 62 звена)
      Пильная цепь Stihl 26RMC 36290000062 (0,325", 1,6 мм, 62 звена)

      Пильная цепь Stihl 26RMC 36290000062 (0,325", 1,6 мм, 62 звена)

      1 389 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. 77777X188124
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		15
      Длина шины, см
      		37
      Все характеристики
      1 389 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Высокопроизводительная пильная цепь Rapid Micro Comfort 26RMC 62 звеньев комфорт-класса. Специальная конструкция режущего зуба, со скосом под "пяткой" зуба и размещением с зазором между шиной, обеспечивает амортизирующий эффект и уменьшает вибрацию, которая передается на шину и руки пользователя.

        Преимущества:

        • Низкая вибрация
        • Плавное пиление
        • Мягкий рез
        • Низкий уровень шума