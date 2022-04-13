Пильная цепь Stihl 26RMC 36290000062 (0,325", 1,6 мм, 62 звена)

Высокопроизводительная пильная цепь Rapid Micro Comfort 26RMC 62 звеньев комфорт-класса. Специальная конструкция режущего зуба, со скосом под "пяткой" зуба и размещением с зазором между шиной, обеспечивает амортизирующий эффект и уменьшает вибрацию, которая передается на шину и руки пользователя.

Преимущества: