Пильная цепь Stihl 26RMC 36290000062 (0,325", 1,6 мм, 62 звена)
Арт. 77777X188124
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина шины, дюйм
|15
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Длина шины, см
|37
- Высокопроизводительная пильная цепь Rapid Micro Comfort 26RMC 62 звеньев комфорт-класса. Специальная конструкция режущего зуба, со скосом под "пяткой" зуба и размещением с зазором между шиной, обеспечивает амортизирующий эффект и уменьшает вибрацию, которая передается на шину и руки пользователя.
Преимущества:
- Низкая вибрация
- Плавное пиление
- Мягкий рез
- Низкий уровень шума