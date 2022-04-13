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Пильная цепь Stihl 26RMC 36290000067 (0,325", 1,6 мм, 67 звеньев)
4.5
2
1 501 ₽
Цепи для бензопил
    Пильная цепь Stihl 26RMC 36290000067 (0,325", 1,6 мм, 67 звеньев)
    Арт. 77777X188123
    4.5
    2
    Пильная цепь Stihl 26RMC 36290000067 (0,325", 1,6 мм, 67 звеньев)

      Пильная цепь Stihl 26RMC 36290000067 (0,325", 1,6 мм, 67 звеньев)

      1 501 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. 77777X188123
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		15
      Длина шины, см
      		37.5
      Все характеристики
      1 501 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 26RMC комфорт класса с, может быть использована для валки леса, раскряжевки, обрезки сучьев и других работ.

        Преимущества

        • Пильная цепь Rapid Micro Spezial (RMS) для фигурного выпиливания и ухода за деревьями
        • Низкий уровень вибрации, благодаря укороченной верхней режущей грани зуба нажим при врезании не требуется