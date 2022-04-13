Пильная цепь Stihl 26RMC 36290000067 (0,325", 1,6 мм, 67 звеньев)

Преимущества

Пильная цепь Rapid Micro Spezial (RMS) для фигурного выпиливания и ухода за деревьями

Низкий уровень вибрации, благодаря укороченной верхней режущей грани зуба нажим при врезании не требуется

Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 26RMC комфорт класса с, может быть использована для валки леса, раскряжевки, обрезки сучьев и других работ.