Пильная цепь Stihl 26RMC 36290000067 (0,325", 1,6 мм, 67 звеньев)
Арт. 77777X188123
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина шины, дюйм
|15
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Длина шины, см
|37.5
- Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 26RMC комфорт класса с, может быть использована для валки леса, раскряжевки, обрезки сучьев и других работ.
Преимущества
- Пильная цепь Rapid Micro Spezial (RMS) для фигурного выпиливания и ухода за деревьями
- Низкий уровень вибрации, благодаря укороченной верхней режущей грани зуба нажим при врезании не требуется