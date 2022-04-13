Пильная цепь Stihl 36RSC 36210000060 (60 звеньев, 3/8", 1,6 мм, 16")
Арт. X18813141
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина шины, дюйм
|16
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Длина шины, см
|40
- Цепь STIHL 3/8" 1,6 60 зв. (36RSC - Rapid Super Comfort) с долотообразным режущим зубом, разработана для бензопил средней и большой мощности.
Преимущества
- Обладает плавным ходом
- Высокой скоростью реза
- Низкой вибрацией и отдачей
- Для профессионального применения в лесном хозяйстве
- Приподнимаемая задняя часть режущего зуба для гашения вибрации
- Мягкий рез
- Крайне высокая производительность
- Эффективна при пилении твердой и промёрзшей древесин