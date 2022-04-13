Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пильная цепь Stihl 36RSC 36210000060 (60 звеньев, 3/8", 1,6 мм, 16")
5.0
2
2 524 ₽
Цепи для бензопил
    Пильная цепь Stihl 36RSC 36210000060 (60 звеньев, 3/8", 1,6 мм, 16")
    Арт. X18813141
    5.0
    2
    Пильная цепь Stihl 36RSC 36210000060 (60 звеньев, 3/8", 1,6 мм, 16")
    Пильная цепь Stihl 36RSC 36210000060 (60 звеньев, 3/8", 1,6 мм, 16")
      Пильная цепь Stihl 36RSC 36210000060 (60 звеньев, 3/8", 1,6 мм, 16")
      Пильная цепь Stihl 36RSC 36210000060 (60 звеньев, 3/8", 1,6 мм, 16")

      Пильная цепь Stihl 36RSC 36210000060 (60 звеньев, 3/8", 1,6 мм, 16")

      2 524 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X18813141
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		16
      Длина шины, см
      		40
      Все характеристики
      2 524 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Цепь STIHL 3/8" 1,6 60 зв. (36RSC - Rapid Super Comfort) с долотообразным режущим зубом, разработана для бензопил средней и большой мощности.

        Преимущества

        • Обладает плавным ходом
        • Высокой скоростью реза
        • Низкой вибрацией и отдачей
        • Для профессионального применения в лесном хозяйстве
        • Приподнимаемая задняя часть режущего зуба для гашения вибрации
        • Мягкий рез
        • Крайне высокая производительность
        • Эффективна при пилении твердой и промёрзшей древесин