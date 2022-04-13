Пильная цепь Stihl 36RSC 36210000060 (60 звеньев, 3/8", 1,6 мм, 16")

Преимущества

Обладает плавным ходом

Высокой скоростью реза

Низкой вибрацией и отдачей

Для профессионального применения в лесном хозяйстве

Приподнимаемая задняя часть режущего зуба для гашения вибрации

Мягкий рез

Крайне высокая производительность

Эффективна при пилении твердой и промёрзшей древесин

Цепь STIHL 3/8" 1,6 60 зв. (36RSC - Rapid Super Comfort) с долотообразным режущим зубом, разработана для бензопил средней и большой мощности.