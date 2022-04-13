Пильная цепь Stihl 36RSC 36210000066 (66 звеньев, 3/8", 1,6 мм, 18")
Арт. 77777X188177
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина шины, дюйм
|18
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Длина шины, см
|45
- Уникальная и удобная высокопроизводительная пильная цепь Rapid Super Comfort 36RSC 66 звеньев с особо низкой вибрацией предназначена для профессионального использования при валке леса и лесозаготовительных работах.
Преимущества
- Отличается хорошей врезаемостью, мягким резом и низким уровнем шума
- Специальная конструкция цепи с режущими зубьями со скосом на ножке зуба препятствует передаче вибрации на направляющую шину и пользователя
- Цепь предназначена для бензопил мощностью двигателя свыше 2,5 кВт. Эффективна при пилении твердой и промёрзшей древесины
- Рекомендуется избегать загрязненной и абразивной среды