Пильная цепь Stihl 36RSC 36210000066 (66 звеньев, 3/8", 1,6 мм, 18")

Преимущества

Отличается хорошей врезаемостью, мягким резом и низким уровнем шума

Специальная конструкция цепи с режущими зубьями со скосом на ножке зуба препятствует передаче вибрации на направляющую шину и пользователя

Цепь предназначена для бензопил мощностью двигателя свыше 2,5 кВт. Эффективна при пилении твердой и промёрзшей древесины

Рекомендуется избегать загрязненной и абразивной среды

Уникальная и удобная высокопроизводительная пильная цепь Rapid Super Comfort 36RSC 66 звеньев с особо низкой вибрацией предназначена для профессионального использования при валке леса и лесозаготовительных работах.