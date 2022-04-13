Пильная цепь Stihl 36RSC 36210060066 (66 звеньев, 3/8", 1,6 мм, 18")

Преимущества

Специальная конструкция цепи с режущими зубьями со скосом на ножке зуба препятствует передаче вибрации на направляющую шину и пользователя

Предназначена для бензопил мощностью двигателя свыше 2,5 кВт

Эффективна при пилении твердой и промёрзшей древесины

Рекомендуется избегать загрязненной и абразивной среды

Уникальная и удобная высокопроизводительная пильная цепь Rapid Super Comfort 36RSC 66 звеньев, предназначена для профессионального использования при валке леса и лесозаготовительных работах.