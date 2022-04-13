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Пильная цепь Stihl 36RSC 36210060066 (66 звеньев, 3/8", 1,6 мм, 18")
5.0
2
Найти аналог
Цепи для бензопил
    Пильная цепь Stihl 36RSC 36210060066 (66 звеньев, 3/8", 1,6 мм, 18")
    Арт. X18813334
    5.0
    2
    Пильная цепь Stihl 36RSC 36210060066 (66 звеньев, 3/8", 1,6 мм, 18")

      Пильная цепь Stihl 36RSC 36210060066 (66 звеньев, 3/8", 1,6 мм, 18")

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X18813334
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		18
      Длина шины, см
      		45
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Уникальная и удобная высокопроизводительная пильная цепь Rapid Super Comfort 36RSC 66 звеньев, предназначена для профессионального использования при валке леса и лесозаготовительных работах. 

        Преимущества

        • Специальная конструкция цепи с режущими зубьями со скосом на ножке зуба препятствует передаче вибрации на направляющую шину и пользователя
        • Предназначена для бензопил мощностью двигателя свыше 2,5 кВт
        • Эффективна при пилении твердой и промёрзшей древесины
        • Рекомендуется избегать загрязненной и абразивной среды