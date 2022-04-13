Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Цепь Stihl Picco Duro 63PDC3 55 зв 3/8"P 1,3 16" 36120060055
5.0
2
3 280 ₽
Цепи для бензопил
    Цепь Stihl Picco Duro 63PDC3 55 зв 3/8"P 1,3 16" 36120060055
    Арт. X18813332
    5.0
    2
    Цепь Stihl Picco Duro 63PDC3 55 зв 3/8"P 1,3 16" 36120060055

      Цепь Stihl Picco Duro 63PDC3 55 зв 3/8"P 1,3 16" 36120060055

      3 280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X18813332
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		16
      Длина шины, см
      		40
      Все характеристики
      3 280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Цепь Picco Duro Comfort 63PDC3 55 звеньев - это низкопрофильная цепь с твердосплавными режущими зубьями для заготовки дров и ухода за деревьями, которая используется совместно с бензопилами. Ресурс работы в четыре раза дольше, чем у стандартных цепей. Характеризуется плавным ходом и низкой вибрацией. На зубьях цепи расположена маркировка, которая показывает степень износа и позволяет правильно соблюдать угол при заточке цепи. На ведущих звеньях расположены смазочные каналы, по которым масло поступает на шарниры, равномерно смазывая цепь, что продлевает срок ее службы. Эта цепь без переточки в четыре раза дольше остается острой, чем стандартные пильные цепи, и имеет значительно более долгий срок службы. особенности при экстремальных нагрузках.