Цепь Stihl Picco Duro 63PDC3 55 зв 3/8"P 1,3 16" 36120060055

Цепь Picco Duro Comfort 63PDC3 55 звеньев - это низкопрофильная цепь с твердосплавными режущими зубьями для заготовки дров и ухода за деревьями, которая используется совместно с бензопилами. Ресурс работы в четыре раза дольше, чем у стандартных цепей. Характеризуется плавным ходом и низкой вибрацией. На зубьях цепи расположена маркировка, которая показывает степень износа и позволяет правильно соблюдать угол при заточке цепи. На ведущих звеньях расположены смазочные каналы, по которым масло поступает на шарниры, равномерно смазывая цепь, что продлевает срок ее службы. Эта цепь без переточки в четыре раза дольше остается острой, чем стандартные пильные цепи, и имеет значительно более долгий срок службы. особенности при экстремальных нагрузках.