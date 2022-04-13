Пильная цепь Stihl 63 PDC3 36120030055 (55 звеньев, 3/8")

Преимущества

Считается высокопроизводительной режущей цепью c долотообразными зубьями

Обладает большой эффективностью резания и гладкостью распила, и всё это с меньшим усилием

Идеально подходит для цепных пил с мощностью менее 1,5 кВт (2,0 л.с.)

Она предназначена для использования в тех случаях, где нужно заготовить деревья малой и средней величины, и для заготовки дров

Цепь STIHL Picco Duro 63 PDC3 3/8''-1.3мм-55 износостойкая, низкопрофильная пильная цепь с низкой отдачей. Форма режущей кромки с закругленными углами обеспечивает минимальное трение цепи для исключительно гладкой и чистой резки твердой или замороженной древесины.