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Пильная цепь Stihl 63 PDC3 36120030055 (55 звеньев, 3/8")
5.0
2
3 390 ₽
Цепи для бензопил
    Пильная цепь Stihl 63 PDC3 36120030055 (55 звеньев, 3/8")
    Арт. 77777X18891
    5.0
    2
    Пильная цепь Stihl 63 PDC3 36120030055 (55 звеньев, 3/8")
    Пильная цепь Stihl 63 PDC3 36120030055 (55 звеньев, 3/8")
    Пильная цепь Stihl 63 PDC3 36120030055 (55 звеньев, 3/8")
    Пильная цепь Stihl 63 PDC3 36120030055 (55 звеньев, 3/8")
      Пильная цепь Stihl 63 PDC3 36120030055 (55 звеньев, 3/8")
      Пильная цепь Stihl 63 PDC3 36120030055 (55 звеньев, 3/8")
      Пильная цепь Stihl 63 PDC3 36120030055 (55 звеньев, 3/8")
      Пильная цепь Stihl 63 PDC3 36120030055 (55 звеньев, 3/8")

      Пильная цепь Stihl 63 PDC3 36120030055 (55 звеньев, 3/8")

      3 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. 77777X18891
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		16
      Шаг цепи, дюйм
      		0.375
      Все характеристики
      3 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Цепь STIHL Picco Duro 63 PDC3 3/8''-1.3мм-55 износостойкая, низкопрофильная пильная цепь с низкой отдачей. Форма режущей кромки с закругленными углами обеспечивает минимальное трение цепи для исключительно гладкой и чистой резки твердой или замороженной древесины.

        Преимущества

        • Считается высокопроизводительной режущей цепью c долотообразными зубьями
        • Обладает большой эффективностью резания и гладкостью распила, и всё это с меньшим усилием
        • Идеально подходит для цепных пил с мощностью менее 1,5 кВт (2,0 л.с.)
        • Она предназначена для использования в тех случаях, где нужно заготовить деревья малой и средней величины, и для заготовки дров