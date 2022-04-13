Пильная цепь Stihl 63 PDC3 36120030055 (55 звеньев, 3/8")
Арт. 77777X18891
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина шины, дюйм
|16
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Шаг цепи, дюйм
|0.375
- Цепь STIHL Picco Duro 63 PDC3 3/8''-1.3мм-55 износостойкая, низкопрофильная пильная цепь с низкой отдачей. Форма режущей кромки с закругленными углами обеспечивает минимальное трение цепи для исключительно гладкой и чистой резки твердой или замороженной древесины.
Преимущества
- Считается высокопроизводительной режущей цепью c долотообразными зубьями
- Обладает большой эффективностью резания и гладкостью распила, и всё это с меньшим усилием
- Идеально подходит для цепных пил с мощностью менее 1,5 кВт (2,0 л.с.)
- Она предназначена для использования в тех случаях, где нужно заготовить деревья малой и средней величины, и для заготовки дров