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Пильная цепь Stihl 63PM 39970060064 (64 звена, 3/8", 1,3 мм, 18")
4.5
2
Найти аналог
Цепи для бензопил
    Пильная цепь Stihl 63PM 39970060064 (64 звена, 3/8", 1,3 мм, 18")
    Арт. X18813328
    4.5
    2
    Пильная цепь Stihl 63PM 39970060064 (64 звена, 3/8", 1,3 мм, 18")

      Пильная цепь Stihl 63PM 39970060064 (64 звена, 3/8", 1,3 мм, 18")

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X18813328
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		18
      Шаг цепи, дюйм
      		0.375
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Надёжная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63PM 64зв 39970060064 специально для лёгких цепных пил.

        Преимущества

        • Используется в лесном и сельском хозяйстве, а также в строительстве
        • Подходит для высоторезов и бытовых  пил
        • Выдающаяся производительность пиления, мягкий рез
        • Цепь разработана для легких моторных пил небольшой мощности
        • Обладает плавным ходом и низкой вибрацией