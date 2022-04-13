Пильная цепь Stihl 63PM 39970060064 (64 звена, 3/8", 1,3 мм, 18")
Арт. X18813328
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Длина шины, дюйм
|18
|
Шаг цепи, дюйм
|0.375
- Надёжная низкопрофильная пильная цепь STIHL 63PM 64зв 39970060064 специально для лёгких цепных пил.
Преимущества
- Используется в лесном и сельском хозяйстве, а также в строительстве
- Подходит для высоторезов и бытовых пил
- Выдающаяся производительность пиления, мягкий рез
- Цепь разработана для легких моторных пил небольшой мощности
- Обладает плавным ходом и низкой вибрацией