Цепь STIHL 63PMC3 56зв.3/8 1.3 16 арт.39970000056c

Используется в бытовых пилах и высоторезах небольшой мощности для обрезки сучьев и ветвей. Подходит для любителей и случайных пользователей. Данная низкопрофильная цепь оснащена зубьями с пониженной отдачей, которые имеют полудолотообразную форму. Приподнятая задняя часть режущего зуба позволяет снизить вибрацию во время пиления. Отличается высокой производительностью и особо низким уровнем вибрации. На зубьях цепи расположена маркировка, которая показывает степень износа и позволяет правильно соблюдать угол при заточке цепи. На ведущих звеньях расположены смазочные каналы, по которым масло поступает на шарниры, равномерно смазывая цепь, что продлевает срок ее службы.