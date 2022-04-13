Пильная цепь Stihl 63PMC3 36360000066 (66 звеньев, 3/8", 1,3 мм)
Арт. 77777X188128
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина шины, дюйм
|18
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Шаг цепи, дюйм
|0.375
- Цепь 63PMC3 Stihl низкопрофильная, используется в бытовых пилах и высоторезах небольшой мощности для обрезки сучьев и ветвей. Подходит для любителей и случайных пользователей.
Преимущества:
- Оснащена зубьями с пониженной отдачей, которые имеют полудолотообразную форму
- Приподнятая задняя часть режущего зуба позволяет снизить вибрацию во время пиления
- Отличается высокой производительностью
- На зубьях цепи расположена маркировка, которая показывает степень износа и позволяет правильно соблюдать угол при заточке цепи
- На ведущих звеньях расположены смазочные каналы, по которым масло поступает на шарниры, равномерно смазывая цепь, что продлевает срок ее службы