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Пильная цепь Stihl 63PMC3 36360000066 (66 звеньев, 3/8", 1,3 мм)
5.0
1
920 ₽
Цепи для бензопил
    Пильная цепь Stihl 63PMC3 36360000066 (66 звеньев, 3/8", 1,3 мм)
    Арт. 77777X188128
    5.0
    1
    Пильная цепь Stihl 63PMC3 36360000066 (66 звеньев, 3/8", 1,3 мм)
    Пильная цепь Stihl 63PMC3 36360000066 (66 звеньев, 3/8", 1,3 мм)
      Пильная цепь Stihl 63PMC3 36360000066 (66 звеньев, 3/8", 1,3 мм)
      Пильная цепь Stihl 63PMC3 36360000066 (66 звеньев, 3/8", 1,3 мм)

      Пильная цепь Stihl 63PMC3 36360000066 (66 звеньев, 3/8", 1,3 мм)

      920 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. 77777X188128
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		18
      Шаг цепи, дюйм
      		0.375
      Все характеристики
      920 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Цепь 63PMC3 Stihl низкопрофильная, используется в бытовых пилах и высоторезах небольшой мощности для обрезки сучьев и ветвей. Подходит для любителей и случайных пользователей.

        Преимущества:

        • Оснащена зубьями с пониженной отдачей, которые имеют полудолотообразную форму
        • Приподнятая задняя часть режущего зуба позволяет снизить вибрацию во время пиления
        • Отличается высокой производительностью
        • На зубьях цепи расположена маркировка, которая показывает степень износа и позволяет правильно соблюдать угол при заточке цепи
        • На ведущих звеньях расположены смазочные каналы, по которым масло поступает на шарниры, равномерно смазывая цепь, что продлевает срок ее службы