Пильная цепь Stihl 63PMX 39990000050 (50 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 14")

Цепь Stihl Picco Micro X 63PMX 50 звеньев представляет собой высококачественную, узкую и прочную, низкопрофильную цепь, идеально подходящую для бензиновых пил небольшой и средней мощностью с 1,5 кВт (2,0 л.с.) и 1,9 кВт (2,5 л.с.). Эта полудолотообразная цепь для продольной распиловки, так же для использования в устройствах продольной распиловки (например Logosol). Отличается от цепи STIHL PM3 Picco Micro, углом заточки режущего зуба, здесь угол заточки 10 градусов.

Преимущества