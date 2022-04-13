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Пильная цепь Stihl 63PMX 39990000050 (50 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 14")
5.0
2
1 036 ₽
Цепи для бензопил
    Пильная цепь Stihl 63PMX 39990000050 (50 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 14")
    Арт. X18813205
    5.0
    2
    Пильная цепь Stihl 63PMX 39990000050 (50 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 14")
    Пильная цепь Stihl 63PMX 39990000050 (50 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 14")
      Пильная цепь Stihl 63PMX 39990000050 (50 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 14")
      Пильная цепь Stihl 63PMX 39990000050 (50 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 14")

      Пильная цепь Stihl 63PMX 39990000050 (50 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 14")

      1 036 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X18813205
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		14
      Длина шины, см
      		35
      Все характеристики
      1 036 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Цепь Stihl Picco Micro X 63PMX 50 звеньев представляет собой высококачественную, узкую и прочную, низкопрофильную цепь, идеально подходящую для бензиновых пил небольшой и средней мощностью с 1,5 кВт (2,0 л.с.) и 1,9 кВт (2,5 л.с.). Эта полудолотообразная цепь для продольной распиловки, так же для использования в устройствах продольной распиловки (например Logosol). Отличается от цепи STIHL PM3 Picco Micro, углом заточки режущего зуба, здесь угол заточки 10 градусов.

        Преимущества

        • Агрессивный вход в рез
        • Простая конструкция
        • Низкий профиль, полудолотообразные зубья
        • Пониженная отдача