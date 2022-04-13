Пильная цепь Stihl 63PMX 39990000050 (50 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 14")
Арт. X18813205
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина шины, дюйм
|14
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Длина шины, см
|35
- Цепь Stihl Picco Micro X 63PMX 50 звеньев представляет собой высококачественную, узкую и прочную, низкопрофильную цепь, идеально подходящую для бензиновых пил небольшой и средней мощностью с 1,5 кВт (2,0 л.с.) и 1,9 кВт (2,5 л.с.). Эта полудолотообразная цепь для продольной распиловки, так же для использования в устройствах продольной распиловки (например Logosol). Отличается от цепи STIHL PM3 Picco Micro, углом заточки режущего зуба, здесь угол заточки 10 градусов.
Преимущества
- Агрессивный вход в рез
- Простая конструкция
- Низкий профиль, полудолотообразные зубья
- Пониженная отдача