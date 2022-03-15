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Цепь Stihl 63PS 36170000050 (50 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 14")
5.0
2
1 019 ₽
Цепи для бензопил
    Цепь Stihl 63PS 36170000050 (50 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 14")
    Арт. X1881374
    5.0
    2
    Цепь Stihl 63PS 36170000050 (50 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 14")

      Цепь Stihl 63PS 36170000050 (50 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 14")

      1 019 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X1881374
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		14
      Длина шины, см
      		35
      Все характеристики
      1 019 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Цепь STIHL 63PS – оригинальная оснастка для бензопил Штиль с длиной шины 14 дюймов. Цепь оснащена долотообразными зубцами, при работе создает минимум вибрации. Обладает плавным ходом, хорошей врезаемостью в древесину и чистым распилом. В Интернет-магазине “Бигам” купить цепь 63PS 50 звеньев можно в один клик с доставкой на дом.

        Преимущества цепи STIHL 63PS

        • Долотообразные зубья
        • Низкий уровень вибрации
        • Плавный ход
        • Высокая производительность пиления
        • Чистая поверхность распила