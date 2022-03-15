Цепь Stihl 63PS 36170000050 (50 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 14")

Цепь STIHL 63PS – оригинальная оснастка для бензопил Штиль с длиной шины 14 дюймов. Цепь оснащена долотообразными зубцами, при работе создает минимум вибрации. Обладает плавным ходом, хорошей врезаемостью в древесину и чистым распилом. В Интернет-магазине “Бигам” купить цепь 63PS 50 звеньев можно в один клик с доставкой на дом.

Преимущества цепи STIHL 63PS