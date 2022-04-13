Пильная цепь Stihl Duro 23RD3 36650000064 (64 звена, 0,325", 1,3 мм, 15")
Арт. X18813339
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Длина шины, дюйм
|15
|
Длина шины, см
|37.5
- Пильная цепь Rapid Duro 3 (RD3) для заготовки дров и ухода за участком. Подходит для пиления загрязненной древесины, а так же устойчива к короткому контакту с землей.
Преимущества
- Бугорчатое звено для снижения отдачи
- Низкий уровень вибрации
- Твердосплавные зубья
- Острая без заточки в 10 раз дольше
- Высокая производительность
- Плавным ходом пиления
- На зубьях цепи имеются твердосплавные вставки для специального применения и расположена маркировка, которая показывает степень износа и позволяет правильно соблюдать угол при заточке цепи
- На ведущих звеньях находятся смазочные каналы, по которым масло поступает на шарниры, равномерно смазывая цепь, что продлевает срок ее службы