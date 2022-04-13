Пильная цепь Stihl Duro 23RD3 36650000064 (64 звена, 0,325", 1,3 мм, 15")

Преимущества

Бугорчатое звено для снижения отдачи

Низкий уровень вибрации

Твердосплавные зубья

Острая без заточки в 10 раз дольше

Высокая производительность

Плавным ходом пиления

На зубьях цепи имеются твердосплавные вставки для специального применения и расположена маркировка, которая показывает степень износа и позволяет правильно соблюдать угол при заточке цепи

На ведущих звеньях находятся смазочные каналы, по которым масло поступает на шарниры, равномерно смазывая цепь, что продлевает срок ее службы

Пильная цепь Rapid Duro 3 (RD3) для заготовки дров и ухода за участком. Подходит для пиления загрязненной древесины, а так же устойчива к короткому контакту с землей.