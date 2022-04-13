Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пильная цепь Stihl Duro 23RD3 36650000064 (64 звена, 0,325", 1,3 мм, 15")
5.0
2
4 075 ₽
Цепи для бензопил
    Пильная цепь Stihl Duro 23RD3 36650000064 (64 звена, 0,325", 1,3 мм, 15")
    Арт. X18813339
    5.0
    2
    Пильная цепь Stihl Duro 23RD3 36650000064 (64 звена, 0,325", 1,3 мм, 15")
    Пильная цепь Stihl Duro 23RD3 36650000064 (64 звена, 0,325", 1,3 мм, 15")
      Пильная цепь Stihl Duro 23RD3 36650000064 (64 звена, 0,325", 1,3 мм, 15")
      Пильная цепь Stihl Duro 23RD3 36650000064 (64 звена, 0,325", 1,3 мм, 15")

      Пильная цепь Stihl Duro 23RD3 36650000064 (64 звена, 0,325", 1,3 мм, 15")

      4 075 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X18813339
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		15
      Длина шины, см
      		37.5
      Все характеристики
      4 075 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пильная цепь Rapid Duro 3 (RD3) для заготовки дров и ухода за участком. Подходит для пиления загрязненной древесины, а так же устойчива к короткому контакту с землей.

        Преимущества

        • Бугорчатое звено для снижения отдачи
        • Низкий уровень вибрации
        • Твердосплавные зубья
        • Острая без заточки в 10 раз дольше
        • Высокая производительность
        • Плавным ходом пиления
        • На зубьях цепи имеются твердосплавные вставки для специального применения и расположена маркировка, которая показывает степень износа и позволяет правильно соблюдать угол при заточке цепи
        • На ведущих звеньях находятся смазочные каналы, по которым масло поступает на шарниры, равномерно смазывая цепь, что продлевает срок ее службы