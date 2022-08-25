Цепь Unisaw Professional Quality 12" 1/4" 1.1мм, 64 звена

Преимущества

Цепь изготовлена из высококачественной легированной никелевой стали по стандарту DIN, это гарантирует высокую износостойкость и длительный срок службы

Цепь Unisaw (12", 1/4", 1,1 мм, 64 звена) Professional Quality S2364DL - это скоростная цепь длиной 12", с шагом 1/4" и толщиной 1,1 мм (64 звена).