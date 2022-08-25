Цепь Unisaw Professional Quality 12" 1/4" 1.1мм, 64 звена
Арт. 1128331
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Длина шины, дюйм
|12
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Длина шины, см
|30.48
- Цепь Unisaw (12", 1/4", 1,1 мм, 64 звена) Professional Quality S2364DL - это скоростная цепь длиной 12", с шагом 1/4" и толщиной 1,1 мм (64 звена).
Преимущества
- Цепь изготовлена из высококачественной легированной никелевой стали по стандарту DIN, это гарантирует высокую износостойкость и длительный срок службы