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Цепь Unisaw Professional Quality 12" 1/4" 1.1мм, 64 звена
3.0
1
Найти аналог
Цепи для бензопил
    Цепь Unisaw Professional Quality 12" 1/4" 1.1мм, 64 звена
    Арт. 1128331
    3.0
    1
    Цепь Unisaw Professional Quality 12" 1/4" 1.1мм, 64 звена

      Цепь Unisaw Professional Quality 12" 1/4" 1.1мм, 64 звена

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 1128331
      3.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Unisaw
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Длина шины, дюйм
      		12
      Длина шины, см
      		30.48
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Цепь Unisaw (12", 1/4", 1,1 мм, 64 звена) Professional Quality S2364DL - это скоростная цепь длиной 12", с шагом 1/4" и толщиной 1,1 мм (64 звена).

        Преимущества

        • Цепь изготовлена из высококачественной легированной никелевой стали по стандарту DIN, это гарантирует высокую износостойкость и длительный срок службы