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Цепь Unisaw Professional Quality, 12" 3/8", 1.1, 44 звена
4.0
1
Найти аналог
Цепи для бензопил
    Цепь Unisaw Professional Quality, 12" 3/8", 1.1, 44 звена
    Арт. 1128500
    4.0
    1
    Цепь Unisaw Professional Quality, 12" 3/8", 1.1, 44 звена

      Цепь Unisaw Professional Quality, 12" 3/8", 1.1, 44 звена

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 1128500
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Unisaw
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Длина шины, дюйм
      		12
      Длина шины, см
      		30.48
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Цепь 12" 3/8" 1,1 (44 звена) Unisaw Professional Quality - скоростная низкопрофильная цепь. Предназначена для бытового и профессионального использования.

        Преимущества

        • Звенья цепей изготовлены из высококачественной легированной никелевой стали по стандарту DIN (Германия) , это гарантирует высокую износостойкость и длительный срок службы в любых климатических условиях
        • Режущие звенья цепей имеют покрытие твердым промышленным хромом, поэтому они имеют прочную режущую кромку и высокое качество резки
        • Заклепки с 4-этапной индукционной термической обработкой имеют оптимальную твердость, гарантируют надежность соединения всех звеньев
        • Дробеструйная обработка звеньев цепи - бомбардировка мелкими сферическими частицами (дробью) позволила получить повышенную прочность, стойкость к растяжению и разрыву
        • Контроль качества на всех этапах производства, заводская заточка и полная готовность цепи к работе