Цепь пильная Stihl 36120030057
Арт. X18813281
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|Германия
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Длина шины, дюйм
|16
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Длина шины, см
|40
- Низкопрофильная профессиональная пильная цепь Picco Duro 63 PD3 57 звеньев имеет твердосплавные звенья, низкий уровень вибрации и отдачи. Она остаётся острой без дополнительной заточки в четыре раза дольше, чем традиционные пильные цепи. Цепь очень прочная и стойкая к высоким нагрузкам. Предназначена для экстремальных нагрузок, а также заготовке дров и ухода за деревьями.
Преимущества:
- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень отдачи
- Долгий срок службы
- Прочность
- Износостойкость