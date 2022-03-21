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Цепь пильная Stihl 36120030057
5.0
2
3 692 ₽
Цепи для бензопил
    Цепь пильная Stihl 36120030057
    Арт. X18813281
    5.0
    2
    Цепь пильная Stihl 36120030057

      Цепь пильная Stihl 36120030057

      3 692 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X18813281
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		16
      Длина шины, см
      		40
      Все характеристики
      3 692 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Низкопрофильная профессиональная пильная цепь Picco Duro 63 PD3 57 звеньев имеет твердосплавные звенья, низкий уровень вибрации и отдачи. Она остаётся острой без дополнительной заточки в четыре раза дольше, чем традиционные пильные цепи. Цепь очень прочная и стойкая к высоким нагрузкам. Предназначена для экстремальных нагрузок, а также заготовке дров и ухода за деревьями.

        Преимущества:

        • Низкий уровень вибрации
        • Низкий уровень отдачи
        • Долгий срок службы
        • Прочность
        • Износостойкость