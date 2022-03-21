Цепь пильная Stihl 36120030057

Преимущества:

Низкий уровень вибрации

Низкий уровень отдачи

Долгий срок службы

Прочность

Износостойкость

Низкопрофильная профессиональная пильная цепь Picco Duro 63 PD3 57 звеньев имеет твердосплавные звенья, низкий уровень вибрации и отдачи. Она остаётся острой без дополнительной заточки в четыре раза дольше, чем традиционные пильные цепи. Цепь очень прочная и стойкая к высоким нагрузкам. Предназначена для экстремальных нагрузок, а также заготовке дров и ухода за деревьями.