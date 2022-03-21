Цепь пильная Stihl 36130000056
Арт. X18813288
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|Германия
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Длина шины, дюйм
|14
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Длина шины, см
|35
- Цепь 63 PMС 56 Stihl, 3613 000 0056 - это универсальная пильная цепь, созданная для применения на легких бензопилах, но применяется для более сложных заданий. Имеет минимальную отдачу, обладает высокой скоростью. Лучшая производительность при работе с чистой древесиной, рекомендуется избегать загрязненной и абразивной среды.