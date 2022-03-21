Цепь пильная Stihl 36130000057

Цепь 63 PMС 57 Stihl, 3613 000 0057 - это универсальная пильная цепь, созданная для применения на легких бензопилах, но применяется для более сложных заданий. Имеет минимальную отдачу, обладает высокой скоростью. Лучшая производительность при работе с чистой древесиной, рекомендуется избегать загрязненной и абразивной среды.