Цепь пильная Stihl 36130000057
Арт. X18813287
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Длина шины, дюйм
|16
|
Длина шины, см
|40
- Цепь 63 PMС 57 Stihl, 3613 000 0057 - это универсальная пильная цепь, созданная для применения на легких бензопилах, но применяется для более сложных заданий. Имеет минимальную отдачу, обладает высокой скоростью. Лучшая производительность при работе с чистой древесиной, рекомендуется избегать загрязненной и абразивной среды.