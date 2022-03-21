Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Цепь пильная Stihl 36130000057
5.0
2
Найти аналог
Цепи для бензопил
    Цепь пильная Stihl 36130000057
    Арт. X18813287
    5.0
    2
    Цепь пильная Stihl 36130000057

      Цепь пильная Stihl 36130000057

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X18813287
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		16
      Длина шины, см
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Цепь 63 PMС 57 Stihl, 3613 000 0057 - это универсальная пильная цепь, созданная для применения на легких бензопилах, но применяется для более сложных заданий. Имеет минимальную отдачу, обладает высокой скоростью. Лучшая производительность при работе с чистой древесиной, рекомендуется избегать загрязненной и абразивной среды.