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Унитаз Cersanit CARINA CLEAN ON 011
5.0
2
13 960 ₽
Унитазы
  • Персональная скидка
Унитаз Cersanit CARINA CLEAN ON 011
Арт. Ю00000000106
5.0
2
Унитаз Cersanit CARINA CLEAN ON 011
Унитаз Cersanit CARINA CLEAN ON 011
  • Персональная скидка
Унитаз Cersanit CARINA CLEAN ON 011
Унитаз Cersanit CARINA CLEAN ON 011

Унитаз Cersanit CARINA CLEAN ON 011

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13 960 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 691 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽
Арт. Ю00000000106
5.0
2

Характеристики

Производитель
Cersanit
Габариты, мм
350х660х780
Способ установки
напольный
Форма чаши
прямоугольная
Цвет
белый
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
13 960 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 691 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽

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