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Унитаз Cersanit CARINA CLEAN ON 011
Арт. Ю00000000106
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|350х660х780
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Способ установки
|напольный
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Форма чаши
|прямоугольная
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Цвет
|белый
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- Безободковый напольный унитаз-компакт с ультратонким, антибактериальным сиденьем с плавным закрыванием и легкосъемным механизмом.
Преимущества
- С антивсплеском;
- Слив воронка-водоворот;
- Горизонтальный выпуск;
- 2 кнопки слива (реж. эконом);
- Бачок устанавливается поверх унитаза;
- Сиденье дюропласт;
- Сиденье с микролифтом.