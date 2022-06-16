Унитаз Cersanit CARINA CLEAN ON 011

Преимущества

С антивсплеском;

Слив воронка-водоворот;

Горизонтальный выпуск;

2 кнопки слива (реж. эконом);

Бачок устанавливается поверх унитаза;

Сиденье дюропласт;

Сиденье с микролифтом.

Безободковый напольный унитаз-компакт с ультратонким, антибактериальным сиденьем с плавным закрыванием и легкосъемным механизмом.