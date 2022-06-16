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Унитаз CERSANIT PARVA NEW CLEAN ON 011
5.0
2
10 890 ₽
Унитазы
  • Персональная скидка
Унитаз CERSANIT PARVA NEW CLEAN ON 011
Арт. Ю00000000107
5.0
2
Унитаз CERSANIT PARVA NEW CLEAN ON 011
Унитаз CERSANIT PARVA NEW CLEAN ON 011
  • Персональная скидка
Унитаз CERSANIT PARVA NEW CLEAN ON 011
Унитаз CERSANIT PARVA NEW CLEAN ON 011

Унитаз CERSANIT PARVA NEW CLEAN ON 011

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10 890 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
10 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 701 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽
Арт. Ю00000000107
5.0
2

Характеристики

Производитель
Cersanit
Страна производства
Россия
Родина бренда
Польша
Габариты, мм
780x360x615
Способ установки
напольный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
10 890 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
10 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 701 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры

  • Купить унитаз CERSANIT NEW CLEAN ON 011 можно за его практичность и простоту обслуживания. Это прочный фарфоровый унитаз, покрытый классической белой глазурью, отличающийся санитарией и устойчивостью к воздействиям как механического, так и химического типа. Эта модель с нижним подводом воды в бачке проста в установке, оборудована плавно опускающимся сиденьем из дюропласта. Унитаз не впитывает запахи при эксплуатации, и долго служит вне зависимости от частоты пользования. Cersanit parva new clean on 011 - это унитаз, с которым не нужно беспокоиться о возможности возникновения засора. Его конструкция обеспечивает возможность доступа ко всей поверхности чаши, поэтому при смыве омовение проходит равномерно, и при необходимости унитаз будет максимально легко чистить.

    Преимущества унитаза CERSANIT NEW CLEAN ON 011:

    • Просто монтировать;
    • Удобно использовать;
    • Не занимает много места;
    • Долго остается чистым;
    • Обладает меньшим риском образования засора;
    • Имеет практичную конструкцию.

    Комплектация:

    • Унитаз;
    • Смывной бак;
    • Двухуровневый спускной механизм;
    • Сиденье;
    • Монтажный комплект;
    • Инструкция;
    • Гарантийный талон;
    • Упаковка.