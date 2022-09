Унитаз CERSANIT PARVA NEW CLEAN ON 011

Купить унитаз CERSANIT NEW CLEAN ON 011 можно за его практичность и простоту обслуживания. Это прочный фарфоровый унитаз, покрытый классической белой глазурью, отличающийся санитарией и устойчивостью к воздействиям как механического, так и химического типа. Эта модель с нижним подводом воды в бачке проста в установке, оборудована плавно опускающимся сиденьем из дюропласта. Унитаз не впитывает запахи при эксплуатации, и долго служит вне зависимости от частоты пользования. Cersanit parva new clean on 011 - это унитаз, с которым не нужно беспокоиться о возможности возникновения засора. Его конструкция обеспечивает возможность доступа ко всей поверхности чаши, поэтому при смыве омовение проходит равномерно, и при необходимости унитаз будет максимально легко чистить.

Преимущества унитаза CERSANIT NEW CLEAN ON 011:

Просто монтировать;

Удобно использовать;

Не занимает много места;

Долго остается чистым;

Обладает меньшим риском образования засора;

Имеет практичную конструкцию.

Комплектация: