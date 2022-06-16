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Унитаз CERSANIT PARVA NEW CLEAN ON 011
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Польша
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Габариты, мм
|780x360x615
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Способ установки
|напольный
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Купить унитаз CERSANIT NEW CLEAN ON 011 можно за его практичность и простоту обслуживания. Это прочный фарфоровый унитаз, покрытый классической белой глазурью, отличающийся санитарией и устойчивостью к воздействиям как механического, так и химического типа. Эта модель с нижним подводом воды в бачке проста в установке, оборудована плавно опускающимся сиденьем из дюропласта. Унитаз не впитывает запахи при эксплуатации, и долго служит вне зависимости от частоты пользования. Cersanit parva new clean on 011 - это унитаз, с которым не нужно беспокоиться о возможности возникновения засора. Его конструкция обеспечивает возможность доступа ко всей поверхности чаши, поэтому при смыве омовение проходит равномерно, и при необходимости унитаз будет максимально легко чистить.
Преимущества унитаза CERSANIT NEW CLEAN ON 011:
- Просто монтировать;
- Удобно использовать;
- Не занимает много места;
- Долго остается чистым;
- Обладает меньшим риском образования засора;
- Имеет практичную конструкцию.
Комплектация:
- Унитаз;
- Смывной бак;
- Двухуровневый спускной механизм;
- Сиденье;
- Монтажный комплект;
- Инструкция;
- Гарантийный талон;
- Упаковка.