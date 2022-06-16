Комплект инсталляция и унитаз CERSANIT DELFI SET-DEL/Black/TPL/Cg-w
Арт. О00000002811
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Польша
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Габариты, мм
|1200x350x580
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Способ установки
|подвесной
- Комплект инсталляции с унитазом Cersanit Delfi — стильное и эстетичное решение для туалета и совмещенного санузла. Скрытые коммуникации и бачок не нарушат гармонию интерьера, а современный дизайн оборудования откроет широкие возможности в оформлении пространства.
Преимущества
- Отличительной особенностью инсталляции BLACK является её лёгкость в установке;
- Инсталляцию можно установить даже в маленьком помещении, так как ширина рамы составляет всего 35 см;
- Вся система регулируется по высоте и глубине, что позволяет выбрать наиболее удобное положение.