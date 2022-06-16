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Комплект инсталляция и унитаз CERSANIT DELFI SET-DEL/Black/TPL/Cg-w
4.5
2
Найти аналог
Унитазы
    Комплект инсталляция и унитаз CERSANIT DELFI SET-DEL/Black/TPL/Cg-w
    Арт. О00000002811
    4.5
    2
    Комплект инсталляция и унитаз CERSANIT DELFI SET-DEL/Black/TPL/Cg-w

      Комплект инсталляция и унитаз CERSANIT DELFI SET-DEL/Black/TPL/Cg-w

      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Арт. О00000002811
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Cersanit
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Польша
      Габариты, мм
      		1200x350x580
      Способ установки
      		подвесной
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Комплект инсталляции с унитазом Cersanit Delfi — стильное и эстетичное решение для туалета и совмещенного санузла. Скрытые коммуникации и бачок не нарушат гармонию интерьера, а современный дизайн оборудования откроет широкие возможности в оформлении пространства.

        Преимущества

        • Отличительной особенностью инсталляции BLACK является её лёгкость в установке;
        • Инсталляцию можно установить даже в маленьком помещении, так как ширина рамы составляет всего 35 см;
        • Вся система регулируется по высоте и глубине, что позволяет выбрать наиболее удобное положение.
        Набор фитингов для подвода воды в комплект не входит.