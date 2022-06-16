Комплект инсталляция и унитаз CERSANIT DELFI SET-DEL/Black/TPL/Cg-w

Преимущества

Отличительной особенностью инсталляции BLACK является её лёгкость в установке;

Инсталляцию можно установить даже в маленьком помещении, так как ширина рамы составляет всего 35 см;

Вся система регулируется по высоте и глубине, что позволяет выбрать наиболее удобное положение.

Комплект инсталляции с унитазом Cersanit Delfi — стильное и эстетичное решение для туалета и совмещенного санузла. Скрытые коммуникации и бачок не нарушат гармонию интерьера, а современный дизайн оборудования откроет широкие возможности в оформлении пространства.