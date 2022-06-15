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Комплект инсталляция и унитаз CERSANIT DELFI SET-DEL/Vec/TPL/Mo-Cm-w
5.0
2
Найти аналог
Унитазы
    Комплект инсталляция и унитаз CERSANIT DELFI SET-DEL/Vec/TPL/Mo-Cm-w
    Арт. О00000006667
    5.0
    2
    Комплект инсталляция и унитаз CERSANIT DELFI SET-DEL/Vec/TPL/Mo-Cm-w

      Комплект инсталляция и унитаз CERSANIT DELFI SET-DEL/Vec/TPL/Mo-Cm-w

      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Арт. О00000006667
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Cersanit
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Польша
      Габариты, мм
      		395х1050х830
      Способ установки
      		подвесной
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Комплект инсталляции с унитазом Cersanit Delfi — стильное и эстетичное решение для туалета и совмещенного санузла. Скрытые коммуникации и бачок не нарушат гармонию интерьера, а современный дизайн оборудования откроет широкие возможности в оформлении пространства.

        Преимущества

        • Экономный слив предполагает две кнопки смыва – для полного и частичного слива бачка;
        • Оснащен механизмом плавного опускания крышки;
        • Форма воронки унитаза предотвращает образование брызг;
        • Каскадный слив - вода сплошным мощным потоком очищает чашу.