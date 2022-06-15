Комплект инсталляция и унитаз CERSANIT DELFI SET-DEL/Vec/TPL/Mo-Cm-w
Арт. О00000006667
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Польша
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Габариты, мм
|395х1050х830
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Способ установки
|подвесной
- Комплект инсталляции с унитазом Cersanit Delfi — стильное и эстетичное решение для туалета и совмещенного санузла. Скрытые коммуникации и бачок не нарушат гармонию интерьера, а современный дизайн оборудования откроет широкие возможности в оформлении пространства.
Преимущества
- Экономный слив предполагает две кнопки смыва – для полного и частичного слива бачка;
- Оснащен механизмом плавного опускания крышки;
- Форма воронки унитаза предотвращает образование брызг;
- Каскадный слив - вода сплошным мощным потоком очищает чашу.