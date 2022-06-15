Комплект инсталляция и унитаз CERSANIT DELFI SET-DEL/Vec/TPL/Mo-Cm-w

Преимущества

Экономный слив предполагает две кнопки смыва – для полного и частичного слива бачка;

Оснащен механизмом плавного опускания крышки;

Форма воронки унитаза предотвращает образование брызг;

Каскадный слив - вода сплошным мощным потоком очищает чашу.

Комплект инсталляции с унитазом Cersanit Delfi — стильное и эстетичное решение для туалета и совмещенного санузла. Скрытые коммуникации и бачок не нарушат гармонию интерьера, а современный дизайн оборудования откроет широкие возможности в оформлении пространства.