Ремень ранцевый Champion C4004 для триммеров
Арт. О00000015292
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип аксессуара
|ремень для триммера
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Вес, кг
|0.8
Купить ремень Champion можно для облегчения работы с садовой косилкой. Он имеет эргономичную форму ранца, изготовлен из прочного синтетического волокна, и имеет яркий цвет, что не даст потерять его среди инвентаря. С заплечным ремнем вес инструмента распределяется равномерно, что позволяет уменьшить нагрузку на позвоночник и предотвратить боли в спине, возникающие от длительной работы. Ремень для триммера Champion обеспечивает комфорт, не занимает много места, и может использоваться совместно с другими инструментами.
Преимущества ремня ранцевого Champion:
- Износостойкий;
- Удобный;
- Многофункциональный;
- Обеспечивает балансировку;
- Охраняет здоровье.
Комплектация:
- Ранцевый ремень;
- Инструкция;
- Упаковка.