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Ремень ранцевый Champion C4004 для триммеров
2 170 ₽
Ремни для триммеров
    Ремень ранцевый Champion C4004 для триммеров
    Арт. О00000015292
    Ремень ранцевый Champion C4004 для триммеров

      Ремень ранцевый Champion C4004 для триммеров

      2 170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000015292

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип аксессуара
      		ремень для триммера
      Вес, кг
      		0.8
      Все характеристики
      2 170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Купить ремень Champion можно для облегчения работы с садовой косилкой. Он имеет эргономичную форму ранца, изготовлен из прочного синтетического волокна, и имеет яркий цвет, что не даст потерять его среди инвентаря. С заплечным ремнем вес инструмента распределяется равномерно, что позволяет уменьшить нагрузку на позвоночник и предотвратить боли в спине, возникающие от длительной работы. Ремень для триммера Champion обеспечивает комфорт, не занимает много места, и может использоваться совместно с другими инструментами.

        Преимущества ремня ранцевого Champion:

        • Износостойкий;
        • Удобный;
        • Многофункциональный;
        • Обеспечивает балансировку;
        • Охраняет здоровье.

        Комплектация:

        • Ранцевый ремень;
        • Инструкция;
        • Упаковка.