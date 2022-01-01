Ремень ранцевый Champion C4004 для триммеров

Купить ремень Champion можно для облегчения работы с садовой косилкой. Он имеет эргономичную форму ранца, изготовлен из прочного синтетического волокна, и имеет яркий цвет, что не даст потерять его среди инвентаря. С заплечным ремнем вес инструмента распределяется равномерно, что позволяет уменьшить нагрузку на позвоночник и предотвратить боли в спине, возникающие от длительной работы. Ремень для триммера Champion обеспечивает комфорт, не занимает много места, и может использоваться совместно с другими инструментами.

Преимущества ремня ранцевого Champion:

Износостойкий;

Удобный;

Многофункциональный;

Обеспечивает балансировку;

Охраняет здоровье.

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