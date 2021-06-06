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Головка для триммера универсальная Champion HT31
5.0
1
610 ₽
Головки триммерные (шпульки)
    Головка триммерная Champion HT31
    Арт. О00000006835
    5.0
    1
    Головка для триммера универсальная Champion HT31
    Головка для триммера универсальная Champion HT31
    Головка для триммера универсальная Champion HT31
    Головка для триммера универсальная Champion HT31
    Головка для триммера универсальная Champion HT31
    Головка для триммера универсальная Champion HT31
      Головка для триммера универсальная Champion HT31
      Головка для триммера универсальная Champion HT31
      Головка для триммера универсальная Champion HT31
      Головка для триммера универсальная Champion HT31
      Головка для триммера универсальная Champion HT31
      Головка для триммера универсальная Champion HT31

      Головка триммерная Champion HT31

      610 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000006835
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип аксессуара
      		триммерная головка
      Тип триммерной головки
      		полуавтоматический
      Все характеристики
      610 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Головка HT31 CHAMPION C5083 подходит для триммеров Champion T233, T256, T263, T266, T333, T334FS, T336, T337, T436, T437, T516, T517, ET1004A, ET1200A. Используется для срезания любых видов травы. Данная триммерная головка является полуавтоматической, и подача лески из бобины осуществляется путем нажатия кнопки в нижней части катушки о землю прямо в процессе работы. За счет центробежной силы леска разматывается и выдвигается, а специальный нож на кожухе обрезает лишнюю леску, оставляя всегда одинаковую рабочую длину. Головка предусматривает выход лески с двух сторон. Функция быстрой загрузки корда позволяет наматывать леску на катушку, не отсоединяя от триммера. Нужно вставить леску необходимой длины в боковые отверстия катушки и аккуратно поворачивать до полного наматывания изделия.