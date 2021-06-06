Головка для триммера универсальная Champion HT31

Головка HT31 CHAMPION C5083 подходит для триммеров Champion T233, T256, T263, T266, T333, T334FS, T336, T337, T436, T437, T516, T517, ET1004A, ET1200A. Используется для срезания любых видов травы. Данная триммерная головка является полуавтоматической, и подача лески из бобины осуществляется путем нажатия кнопки в нижней части катушки о землю прямо в процессе работы. За счет центробежной силы леска разматывается и выдвигается, а специальный нож на кожухе обрезает лишнюю леску, оставляя всегда одинаковую рабочую длину. Головка предусматривает выход лески с двух сторон. Функция быстрой загрузки корда позволяет наматывать леску на катушку, не отсоединяя от триммера. Нужно вставить леску необходимой длины в боковые отверстия катушки и аккуратно поворачивать до полного наматывания изделия.

