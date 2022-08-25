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Бензопила Champion 237-16"-3/8-1.3-56 A237-16, в подарок масло д/цепи, свеча зажигания, смазка универсальная, цепь
5.0
1
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Champion 237-16"-3/8-1.3-56 A237-16, в подарок масло д/цепи, свеча зажигания, смазка универсальная, цепь
    Арт. О00000033447
    5.0
    1
    Бензопила Champion 237-16"-3/8-1.3-56 A237-16, в подарок масло д/цепи, свеча зажигания, смазка универсальная, цепь
    Бензопила Champion 237-16"-3/8-1.3-56 A237-16, в подарок масло д/цепи, свеча зажигания, смазка универсальная, цепь
    Бензопила Champion 237-16"-3/8-1.3-56 A237-16, в подарок масло д/цепи, свеча зажигания, смазка универсальная, цепь
      Бензопила Champion 237-16"-3/8-1.3-56 A237-16, в подарок масло д/цепи, свеча зажигания, смазка универсальная, цепь
      Бензопила Champion 237-16"-3/8-1.3-56 A237-16, в подарок масло д/цепи, свеча зажигания, смазка универсальная, цепь
      Бензопила Champion 237-16"-3/8-1.3-56 A237-16, в подарок масло д/цепи, свеча зажигания, смазка универсальная, цепь

      Бензопила Champion 237-16"-3/8-1.3-56 A237-16, в подарок масло д/цепи, свеча зажигания, смазка универсальная, цепь

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033447
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		4.7
      Праймер
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензопила Champion 237-16"-3/8-1.3-56 A237-16 используется при валке деревьев, обрезке ветвей, для распиливания заготовок из древесины. Одноцилиндровый 2-х тактный двигатель легко заводится и охлаждается потоком воздуха. За повышение безопасности отвечают улавливатель цепи и инерционный тормоз цепи, снижающие вероятность травмы оператора при отскоке инструмента или обрыве цепи.  Подарочный набор: масло д/цепи, свеча зажигания, смазка универсальная, цепь

        Преимущества

        • Облегченный запуск - для быстрого старта
        • Передний щиток - для защиты руки
        • Дополнительный обогрев карбюратора и камеры воздушного фильтра - для стабильной работы
        • Бензиновый двигатель - для автономной работы
        • Удобное расположение курка газа для комфорта во время использования
        • Удобная горловина топливного бака для быстрой заправки
        • Воздушное охлаждение двигателя
        • Цепеуловитель - для защиты оператора от серьезных травм
        • Блокировка куртка газа
        • Регулятор воздушной заслонки карбюратора
        • Регулируемая автоматическая система подачи масла к шине и цепи