Бензопила Champion 237-16"-3/8-1.3-56 A237-16, в подарок масло д/цепи, свеча зажигания, смазка универсальная, цепь
Арт. О00000033447
Бензопила Champion 237-16"-3/8-1.3-56 A237-16, в подарок масло д/цепи, свеча зажигания, смазка универсальная, цепь
Арт. О00000033447
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|4.7
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Праймер
|Да
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- Бензопила Champion 237-16"-3/8-1.3-56 A237-16 используется при валке деревьев, обрезке ветвей, для распиливания заготовок из древесины. Одноцилиндровый 2-х тактный двигатель легко заводится и охлаждается потоком воздуха. За повышение безопасности отвечают улавливатель цепи и инерционный тормоз цепи, снижающие вероятность травмы оператора при отскоке инструмента или обрыве цепи. Подарочный набор: масло д/цепи, свеча зажигания, смазка универсальная, цепь
Преимущества
- Облегченный запуск - для быстрого старта
- Передний щиток - для защиты руки
- Дополнительный обогрев карбюратора и камеры воздушного фильтра - для стабильной работы
- Бензиновый двигатель - для автономной работы
- Удобное расположение курка газа для комфорта во время использования
- Удобная горловина топливного бака для быстрой заправки
- Воздушное охлаждение двигателя
- Цепеуловитель - для защиты оператора от серьезных травм
- Блокировка куртка газа
- Регулятор воздушной заслонки карбюратора
- Регулируемая автоматическая система подачи масла к шине и цепи