Бензопила Champion 237-16"-3/8-1.3-56 A237-16, в подарок масло д/цепи, свеча зажигания, смазка универсальная, цепь

Преимущества

Облегченный запуск - для быстрого старта

Передний щиток - для защиты руки

Дополнительный обогрев карбюратора и камеры воздушного фильтра - для стабильной работы

Бензиновый двигатель - для автономной работы

Удобное расположение курка газа для комфорта во время использования

Удобная горловина топливного бака для быстрой заправки

Воздушное охлаждение двигателя

Цепеуловитель - для защиты оператора от серьезных травм

Блокировка куртка газа

Регулятор воздушной заслонки карбюратора

Регулируемая автоматическая система подачи масла к шине и цепи

Бензопила Champion 237-16"-3/8-1.3-56 A237-16 используется при валке деревьев, обрезке ветвей, для распиливания заготовок из древесины. Одноцилиндровый 2-х тактный двигатель легко заводится и охлаждается потоком воздуха. За повышение безопасности отвечают улавливатель цепи и инерционный тормоз цепи, снижающие вероятность травмы оператора при отскоке инструмента или обрыве цепи. Подарочный набор: масло д/цепи, свеча зажигания, смазка универсальная, цепь