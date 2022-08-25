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Бензопила Champion 362-18", с маслом для цепи, масло для 2Т двигателя, присадка, цепь, свеча
5.0
1
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Бензопилы
    Бензопила Champion 362-18", с маслом для цепи, масло для 2Т двигателя, присадка, цепь, свеча
    Арт. О00000033333
    5.0
    1
    Бензопила Champion 362-18", с маслом для цепи, масло для 2Т двигателя, присадка, цепь, свеча
    Бензопила Champion 362-18", с маслом для цепи, масло для 2Т двигателя, присадка, цепь, свеча
    Бензопила Champion 362-18", с маслом для цепи, масло для 2Т двигателя, присадка, цепь, свеча
    Бензопила Champion 362-18", с маслом для цепи, масло для 2Т двигателя, присадка, цепь, свеча
    Бензопила Champion 362-18", с маслом для цепи, масло для 2Т двигателя, присадка, цепь, свеча
    Бензопила Champion 362-18", с маслом для цепи, масло для 2Т двигателя, присадка, цепь, свеча
      Бензопила Champion 362-18", с маслом для цепи, масло для 2Т двигателя, присадка, цепь, свеча
      Бензопила Champion 362-18", с маслом для цепи, масло для 2Т двигателя, присадка, цепь, свеча
      Бензопила Champion 362-18", с маслом для цепи, масло для 2Т двигателя, присадка, цепь, свеча
      Бензопила Champion 362-18", с маслом для цепи, масло для 2Т двигателя, присадка, цепь, свеча
      Бензопила Champion 362-18", с маслом для цепи, масло для 2Т двигателя, присадка, цепь, свеча
      Бензопила Champion 362-18", с маслом для цепи, масло для 2Т двигателя, присадка, цепь, свеча

      Бензопила Champion 362-18", с маслом для цепи, масло для 2Т двигателя, присадка, цепь, свеча

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033333
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		5.2
      Праймер
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензопила Champion 362-18" 0,325-1,5-72 A362-18 + подарочный набор подходит для работ в саду, мелкого ремонта и строительства. Имеет заслонку "зима-лето" для обогрева воздушного фильтра и карбюратора в холодное время года. Мощный двигатель обеспечивает быстрое выполнение поставленных задач из-за больших оборотов. Ручка стартера имеет усовершенствованную форму, что делает обхват удобным

        Преимущества

        • Мощный двигатель - для высокой производительности
        • Инерционный тормоз цепи
        • Уловитель цепи
        • Облегченный доступ к воздушному фильтру
        • Есть зубчатый упор
        • Функция подогрева карбюратора
        • Регулируемая автоматическая система подачи масла на цепь и шину
        • Топливо: смесь бензина АИ-92 и масла для двухтактных двигателей Champion в соотношении 50:1