Бензопила Champion 362-18", с маслом для цепи, масло для 2Т двигателя, присадка, цепь, свеча
Арт. О00000033333
Бензопила Champion 362-18", с маслом для цепи, масло для 2Т двигателя, присадка, цепь, свеча
Арт. О00000033333
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|5.2
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Праймер
|Да
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- Бензопила Champion 362-18" 0,325-1,5-72 A362-18 + подарочный набор подходит для работ в саду, мелкого ремонта и строительства. Имеет заслонку "зима-лето" для обогрева воздушного фильтра и карбюратора в холодное время года. Мощный двигатель обеспечивает быстрое выполнение поставленных задач из-за больших оборотов. Ручка стартера имеет усовершенствованную форму, что делает обхват удобным
Преимущества
- Мощный двигатель - для высокой производительности
- Инерционный тормоз цепи
- Уловитель цепи
- Облегченный доступ к воздушному фильтру
- Есть зубчатый упор
- Функция подогрева карбюратора
- Регулируемая автоматическая система подачи масла на цепь и шину
- Топливо: смесь бензина АИ-92 и масла для двухтактных двигателей Champion в соотношении 50:1