Бензопила Champion 362-18", с маслом для цепи, масло для 2Т двигателя, присадка, цепь, свеча

Преимущества

Мощный двигатель - для высокой производительности

Инерционный тормоз цепи

Уловитель цепи

Облегченный доступ к воздушному фильтру

Есть зубчатый упор

Функция подогрева карбюратора

Регулируемая автоматическая система подачи масла на цепь и шину

Топливо: смесь бензина АИ-92 и масла для двухтактных двигателей Champion в соотношении 50:1

Бензопила Champion 362-18" 0,325-1,5-72 A362-18 + подарочный набор подходит для работ в саду, мелкого ремонта и строительства. Имеет заслонку "зима-лето" для обогрева воздушного фильтра и карбюратора в холодное время года. Мощный двигатель обеспечивает быстрое выполнение поставленных задач из-за больших оборотов. Ручка стартера имеет усовершенствованную форму, что делает обхват удобным