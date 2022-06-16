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Заточной диск Champion C2032 (для станка C2001, 145x3.2x22.2 мм)
5.0
1
460 ₽
Заточной диск
    Заточной диск Champion C2032 (для станка C2001, 145x3.2x22.2 мм)
    Арт. О00000007854
    5.0
    1
    Заточной диск Champion C2032 (для станка C2001, 145x3.2x22.2 мм)
    Заточной диск Champion C2032 (для станка C2001, 145x3.2x22.2 мм)
      Заточной диск Champion C2032 (для станка C2001, 145x3.2x22.2 мм)
      Заточной диск Champion C2032 (для станка C2001, 145x3.2x22.2 мм)

      Заточной диск Champion C2032 (для станка C2001, 145x3.2x22.2 мм)

      460 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000007854
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип оснастки
      		круг абразивный
      Толщина, мм
      		3.2
      Все характеристики
      460 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить