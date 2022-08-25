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Электрический культиватор Champion EC 1500
Арт. О00000038947
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, кВт
|1.5
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Вес, кг
|10.2
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- Электрический культиватор Champion EC1500 используется на небольших участках. Идеально подходит для культивирования почвы в теплицах и парниках. Малошумен и экологичен. Ширина вспашки составляет 45 см. Колеса облегчают транспортировку культиватора с места на место.
Преимущества
- Электродвигатель - отсутствие выхлопных газов, малошумность
- Небольшой вес
- Съемная рукоятка - компактное хранение
- Колеса для удобства транспортировки