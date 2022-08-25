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Электрический культиватор Champion EC 1500
5.0
1
11 800 ₽
Культиваторы электрические
  • Персональная скидка
Электрический культиватор Champion EC 1500
Арт. О00000038947
5.0
1
Электрический культиватор Champion EC 1500
Электрический культиватор Champion EC 1500
Электрический культиватор Champion EC 1500
Электрический культиватор Champion EC 1500
Электрический культиватор Champion EC 1500
Электрический культиватор Champion EC 1500
Электрический культиватор Champion EC 1500
Электрический культиватор Champion EC 1500
Электрический культиватор Champion EC 1500
Электрический культиватор Champion EC 1500
  • Персональная скидка
Электрический культиватор Champion EC 1500
Электрический культиватор Champion EC 1500
Электрический культиватор Champion EC 1500
Электрический культиватор Champion EC 1500
Электрический культиватор Champion EC 1500
Электрический культиватор Champion EC 1500
Электрический культиватор Champion EC 1500
Электрический культиватор Champion EC 1500
Электрический культиватор Champion EC 1500
Электрический культиватор Champion EC 1500

Электрический культиватор Champion EC 1500

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11 800 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 682 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽
Арт. О00000038947
5.0
1

Характеристики

Производитель
Champion
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Мощность, кВт
1.5
Вес, кг
10.2
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
11 800 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 682 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрический культиватор Champion EC1500 используется на небольших участках. Идеально подходит для культивирования почвы в теплицах и парниках. Малошумен и экологичен. Ширина вспашки составляет 45 см. Колеса облегчают транспортировку культиватора с места на место.

    Преимущества

    • Электродвигатель - отсутствие выхлопных газов, малошумность
    • Небольшой вес
    • Съемная рукоятка - компактное хранение
    • Колеса для удобства транспортировки