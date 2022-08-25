Электрический культиватор Champion EC 1500

Преимущества

Электродвигатель - отсутствие выхлопных газов, малошумность

Небольшой вес

Съемная рукоятка - компактное хранение

Колеса для удобства транспортировки

Электрический культиватор Champion EC1500 используется на небольших участках. Идеально подходит для культивирования почвы в теплицах и парниках. Малошумен и экологичен. Ширина вспашки составляет 45 см. Колеса облегчают транспортировку культиватора с места на место.