Преимущества

Легкий запуск двигателя;

Низкий уровень шума и вибрации;

Разборная штанга.

Электрический триммер CHAMPION ET1004А - это инструмент бытового уровня. Мощность двигателя составляет 1 кВт. Этого достаточно, чтобы ухаживать за газоном на дачном участке. Для эффективного скашивания густой и жесткой травы применяется четырехлопастной нож. Леску удобно использовать для работы вблизи деревьев, кустов и заборов.Разборная штанга - для компактного хранения и транспортировки.