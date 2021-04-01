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Электрический триммер Champion ET1004А
3.3
23
Найти аналог
Электрические триммеры
    Электрический триммер Champion ET1004А
    Арт. champion_840
    3.3
    23
    Электрический триммер Champion ET1004А
    Электрический триммер Champion ET1004А
    Электрический триммер Champion ET1004А
    Электрический триммер Champion ET1004А
    Электрический триммер Champion ET1004А
    Электрический триммер Champion ET1004А
    Электрический триммер Champion ET1004А
    Электрический триммер Champion ET1004А
    Электрический триммер Champion ET1004А
    Электрический триммер Champion ET1004А
    Электрический триммер Champion ET1004А
      Электрический триммер Champion ET1004А
      Электрический триммер Champion ET1004А
      Электрический триммер Champion ET1004А
      Электрический триммер Champion ET1004А
      Электрический триммер Champion ET1004А
      Электрический триммер Champion ET1004А
      Электрический триммер Champion ET1004А
      Электрический триммер Champion ET1004А
      Электрический триммер Champion ET1004А
      Электрический триммер Champion ET1004А
      Электрический триммер Champion ET1004А

      Электрический триммер Champion ET1004А

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_840
      3.3
      23

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		5.5
      Мощность, кВт
      		1
      Ширина скашивания леской, см
      		35
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический триммер CHAMPION ET1004А - это инструмент бытового уровня. Мощность двигателя составляет 1 кВт. Этого достаточно, чтобы ухаживать за газоном на дачном участке. Для эффективного скашивания густой и жесткой травы применяется четырехлопастной нож. Леску удобно использовать для работы вблизи деревьев, кустов и заборов.
        Разборная штанга - для компактного хранения и транспортировки.

        Преимущества

        • Легкий запуск двигателя;
        • Низкий уровень шума и вибрации;
        • Разборная штанга.