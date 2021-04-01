Электрический триммер Champion ET1004А
Арт. champion_840
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|5.5
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Мощность, кВт
|1
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Ширина скашивания леской, см
|35
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- Электрический триммер CHAMPION ET1004А - это инструмент бытового уровня. Мощность двигателя составляет 1 кВт. Этого достаточно, чтобы ухаживать за газоном на дачном участке. Для эффективного скашивания густой и жесткой травы применяется четырехлопастной нож. Леску удобно использовать для работы вблизи деревьев, кустов и заборов.
Разборная штанга - для компактного хранения и транспортировки.
Преимущества
- Легкий запуск двигателя;
- Низкий уровень шума и вибрации;
- Разборная штанга.