Преимущества

Удобная рукоять для крепкого хвата

Отсутствие вредных выхлопов в атмосферу

Защитный кожух для безопасности оператора

Высокая скорость вращения - для качественного реза

Небольшой вес CHAMPION ET1211А для неутомительной работы

Верхнее расположение двигателя - для защиты от влаги

Электрический триммер CHAMPION ET1211А оптимально подходит для скашивания травы и мелких кустарников. Оснасткой служит либо леска, либо трехлопастный нож. Защитный кожух оберегает оператора от летящих частиц. Разборная штанга обеспечивает более компактное хранение.