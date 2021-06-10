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Электрический триммер Champion ET1211А
4.0
1
Найти аналог
Электрические триммеры
    Электрический триммер Champion ET1211А
    Арт. О00000016393
    4.0
    1
    Электрический триммер Champion ET1211А
    Электрический триммер Champion ET1211А
      Электрический триммер Champion ET1211А
      Электрический триммер Champion ET1211А

      Электрический триммер Champion ET1211А

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000016393
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		4.36
      Мощность, кВт
      		1.2
      Ширина скашивания леской, см
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический триммер CHAMPION ET1211А оптимально подходит для скашивания травы и мелких кустарников. Оснасткой служит либо леска, либо трехлопастный нож. Защитный кожух оберегает оператора от летящих частиц. Разборная штанга обеспечивает более компактное хранение.

        Преимущества

        • Удобная рукоять для крепкого хвата
        • Отсутствие вредных выхлопов в атмосферу
        • Защитный кожух для безопасности оператора
        • Высокая скорость вращения - для качественного реза
        • Небольшой вес CHAMPION ET1211А для неутомительной работы
        • Верхнее расположение двигателя - для защиты от влаги