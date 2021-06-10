Электрический триммер Champion ET1211А
Арт. О00000016393
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|4.36
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Мощность, кВт
|1.2
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Ширина скашивания леской, см
|40
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- Электрический триммер CHAMPION ET1211А оптимально подходит для скашивания травы и мелких кустарников. Оснасткой служит либо леска, либо трехлопастный нож. Защитный кожух оберегает оператора от летящих частиц. Разборная штанга обеспечивает более компактное хранение.
Преимущества
- Удобная рукоять для крепкого хвата
- Отсутствие вредных выхлопов в атмосферу
- Защитный кожух для безопасности оператора
- Высокая скорость вращения - для качественного реза
- Небольшой вес CHAMPION ET1211А для неутомительной работы
- Верхнее расположение двигателя - для защиты от влаги