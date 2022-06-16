Бензиновый генератор Champion GG6500

Преимущества

Щеточный тип ротора

Коэффициент мощности - 1

Возможность подзарядки аккумуляторной батареи

Стабильность работы в течение всего срока службы

Не требует сложного технического обслуживания

Простота управления

Рекомендуемый тип топлива - бензин АИ-92 неэтилированный

Генератор Champion GG6500 используется в качестве автономного источника питания электрооборудования, суммарная номинальная мощность которого не превышает 5 кВт. Благодаря воздушному охлаждению перегрев одноцилиндрового двигателя исключается. На панели управления располагается стрелочный вольтметр, что позволяет визуально контролировать величину напряжения. Благодаря прекрасным техническим характеристикам модель незаменима в загородном доме или на даче.