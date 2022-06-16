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Бензиновый генератор Champion GG6500
5.0
2
48 000 ₽
Бензиновые генераторы
    Бензиновый генератор Champion GG6500
    Арт. X69970103
    5.0
    2
    Бензиновый генератор Champion GG6500
    Бензиновый генератор Champion GG6500
      Бензиновый генератор Champion GG6500
      Бензиновый генератор Champion GG6500

      Бензиновый генератор Champion GG6500

      48 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 971 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, бесплатно
      Арт. X69970103
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		2.5
      Все характеристики
      48 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 971 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Генератор Champion GG6500 используется в качестве автономного источника питания электрооборудования, суммарная номинальная мощность которого не превышает 5 кВт. Благодаря воздушному охлаждению перегрев одноцилиндрового двигателя исключается. На панели управления располагается стрелочный вольтметр, что позволяет визуально контролировать величину напряжения. Благодаря прекрасным техническим характеристикам модель незаменима в загородном доме или на даче.

        Преимущества

        • Щеточный тип ротора
        • Коэффициент мощности - 1
        • Возможность подзарядки аккумуляторной батареи
        • Стабильность работы в течение всего срока службы
        • Не требует сложного технического обслуживания
        • Простота управления
        • Рекомендуемый тип топлива - бензин АИ-92 неэтилированный