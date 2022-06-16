Бензиновый генератор Champion GG6500
Арт. X69970103
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Стартер
|ручной
|
Расход топлива, л/ч
|2.5
С этим товаром смотрят
- Генератор Champion GG6500 используется в качестве автономного источника питания электрооборудования, суммарная номинальная мощность которого не превышает 5 кВт. Благодаря воздушному охлаждению перегрев одноцилиндрового двигателя исключается. На панели управления располагается стрелочный вольтметр, что позволяет визуально контролировать величину напряжения. Благодаря прекрасным техническим характеристикам модель незаменима в загородном доме или на даче.
Преимущества
- Щеточный тип ротора
- Коэффициент мощности - 1
- Возможность подзарядки аккумуляторной батареи
- Стабильность работы в течение всего срока службы
- Не требует сложного технического обслуживания
- Простота управления
- Рекомендуемый тип топлива - бензин АИ-92 неэтилированный